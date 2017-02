Nye Tøyenbadet får minst syv bassenger

Kultur- og idrettsbygg har blitt bedt om å planlegge hvordan det nye Tøyenbadet kan se ut, i tillegg til å regne ut hva det kan komme til å koste.

I bestillingen har byrådet lagt opp til et nytt 50x25 meter hovedbasseng, stupbasseng, varmtvannsbasseng og to barnebassenger med badelandselementer inne. Ute skal det være svømmebasseng og plaskebasseng som i dag, kanskje mer.

BASSENGBEHOV: – Det er et stort behov for å utvikle badetilbudet i Oslo. Det siste badet i hovedstaden ble bygget i 1983, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen. Foto: Andreas Sundby / NRK

– Kanskje det er mulig å utvide dagens 50 metersbasseng? Det vil være mer miljøvennlig og det blir billigere. Hvis ikke det går, må vi bygge nytt, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Byråden forteller at de har reist rundt til andre svømmeanlegg for å hente inspirasjon. Målet er å gi Oslos innbyggere et bedre tilbud.

– Mange oslofolk drar allerede til Risenga i Asker eller til Drammen for å bade, sier Hansen.

Positiv svømmepresident

FORNØYD: Cato Bratbakk i Svømmeforbundet er glad for at byrådet er i gang med å utvide badetilbudet i Oslo. – Vi er en idrett i vekst og vi trenger mer vannflate, sier Bratbakk. Foto: Andreas Sunby / NRK

President i Norges Svømmeforbund, Cato Bratbakk, synes det er bra at byrådet vil gjøre badetilbudet i hovedstaden bedre.

– Jeg synes dette er positive signaler. Å få et fullverdig konkurransebasseng og et varmtvannsbasseng er viktig med tanke på å arrangere norgesmesterskap, sier Bratbakk.

Likevel blir han skuffet om stupbassenget ikke får et stupetårn.

– For idrettens skyld skulle vi gjerne hatt stupemuligheter fra både sju og ti meter. Det vil også være en berikelse for innendørsaktiviteten i Oslo by, sier Bratbakk.

Rina Mariann Hansen sier de må se hvor mye det koster.

– Vårt stupbassenget skal bli minst like bra som Risenga sitt, som har stupemuligheter fra en, tre og fem meter. Vi har bedt Kultur- og idrettsbygg å sjekke hvor mye det koster å bygge et stupetårn på ti meter, sier Hansen.

Svømmepresidenten sier han kommer til å gjøre sitt for å påvirke resultatet slik at Tøyenbadet får et komplett stupanlegg.

Ønsker ikke høyere billettpriser

I fjor høst ble det klart at Tøyenbadet ikke blir så stort som først tenkt. Det blir ikke åtte familiebassenger og surfebasseng, som ble foreslått i 2014.

– Vi må ta utgangspunkt i dagens bygningsmasse, se hvor vi må utvide og antagelig må vi omregulere for å få på plass et bedre badetilbud både inne og ute, sier Hansen.

– Hvor mye skal det koste å besøke det nye Tøyenbadet?

– Vi har som mål å holde billettprisene på samme nivå som i dag. Vi vil at badet skal være tilgjengelig for mange.

Byrådet har også planlagt et nytt Stovner bad. Der skal det bli et 25 metersbasseng og et varmtvannsbasseng.

– Planen er å starte byggingen av de nye badene i 2019, sier Hansen.