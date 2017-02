Nye tilsyn med Veireno

Arbeidstilsynet varsler nytt tilsyn med Veireno etter at selskapet skal ha brutt overtidstillatelse mer enn 400 ganger. Det skriver Dagbladet. Veireno fikk spesialtillatelse fra Arbeidstilsynet for at de ansatte skulle kunne jobbe overtid, men skal også ha blitt overskredet.