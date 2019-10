Ny rutine: Byråd Berg skal varsles hvis journalister kontakter ansatte

Det har i snart to måneder stormet rundt Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo. Nå har ledelsen i etaten strammet inn mediereglementet, som blant annet regulerer ansattes kontakt med pressen.

I august avdekket NRK at det har vært flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven i etaten. Byrådets varslingsordning har mottatt flere varsler som advarer mot en rekke uregelmessigheter.

Nå har de ansatte i etaten fått nye kjøreregler å forholde seg til.

En av de nye reglene etatens ansatte nå pålegges å følge, lyder slik:

«Ved mediehenvendelser direkte til ansatte, skal kommunikasjonssjef informeres før man uttaler seg».

Videre står det at kommunikasjonsavdelingen skal sende medievarsel til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og Energigjenvinningsetatens ledergruppe.

Det betyr at alle henvendelser fra journalister til EGE-ansatte skal rapporteres hele veien fra den ansatte og til deres sjefer, og videre fra dem til byrådsavdelingen byråd Lan Marie Berg (MDG) leder.

I skrivet står det videre: «Mediehenvendelse betyr hevendelse fra riksaviser, lokalaviser, fjernsynskanaler, radiokanaler og nettmedier».

– Stilne kritiske røster

NRK har spurt advokat Vidar Strømme om hvordan etatens nye regler må forstås.

– Dette må forstås slik at det ikke er ønskelig at de ansatte skal uttale seg i det hele tatt, sier Strømme til NRK.

Han er advokat hos Schjødt og ekspert på ytringsfrihet.

– Det virker som et forsøk på å stilne kritiske røster, så man kan håndtere dette fra ledelsens side slik man selv mener er best, sier Strømme.

– Dette er en vanlig måte å prøve å strømlinjeforme informasjon og få kontroll over den, sier advokat og ekspert på ytringsfrihet, Vidar Strømme. Foto: Schjødt

– I strid med Grunnloven

I reglementet står det også: «Ansatte skal ha mulighet til offentlig å uttale seg om fakta og forhold på egen arbeidsplass. Med fakta menes tall og faktiske hendelsesforløp som er dokumenterbare».

Advokat Strømme reagerer på formuleringen «fakta og forhold på egen arbeidsplass».

– Det innebærer at den ansatte får bevisbyrden for at det som sies er sant, og at meningsytringer ikke er lov, sier Strømme.

– Dette er i strid med Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen, som sørger for at alle i prinsippet kan uttale seg om hva som helst. Disse avtalene gjelder også i kommunen.

Det nye mediereglementet innebærer en sterk innsnevring av ytringsfriheten til de ansatte, konkluderer Strømme:

– De ansatte vil trolig være forsiktig med å uttale seg etter dette.

Byråd Berg vil ikke svare

Som byråd har Lan Marie Berg (MDG) instruksjonsmyndighet overfor underliggende etater.

NRK har spurt byråden om hun vil ta grep og endre Energigjenvinningsetatens nye medieregler. Det vil ikke Berg svare på.

I en tilbakemelding på e-post henviser i stedet byråden til Energigjenvinningsetatens ledelse.

Fredag avslørte NRK at det alle Bergs etater har brutt arbeidsmiljøloven. 15.000 brudd er avdekket så langt.

Hevder de ansatte kan ytre seg

Cecilie Bjørnethun er Energigjenvinningsetatens kommunikasjonssjef, og avviser at reglene er i strid med loven. Hun sier at ansatte kan snakke med pressen.

– Rutinen oppfordrer den enkelte til å være positiv, åpen og tilgjengelig. Det er bra at media er interessert i våre saker, skriver Bjørnethun.

Energigjenvinningsetatens kommunikasjonssjef, Cecilie Bjørnethun. Foto: Oslo kommune

At ansatte ifølge de nye reglene plikter å informere henne hver gang de kontaktes av journalister, forklarer hun slik:

– Det er for at Energigjenvinningsetaten skal kunne lese mediebildet og være informert om at det kan komme presseoppslag om etaten.

– Hvorfor skal alle henvendelsen sendes videre til byråden?

– Det er bare en varsling for å informere om at EGE har vært i kontakt med pressen. Det er ren rutine. Slik tror jeg det er i de fleste etater, så man skal være informert, sier Bjørnethun.

Hovedverneombud vil ikke kommentere

Energigjenvinningsetaten har 138 ansatte. NRK har vært i kontakt med hovedverneombud Nina Krogstad i etaten om medierutinene.

Som verneombud har hun ansvar for å påse at arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet blir ivaretatt.

Krogstad ønsker ikke å kommentere denne saken.

Energigjenvinnings­etatens oppgaver Ekspandér faktaboks Ble skilt ut fra Renovasjonsetaten 1. januar 2005.

Sorterer husholdningsavfallet til Oslo kommune.

Produsere fjernvarme og lager biogass og biogjødsel.

Har 140 ansatte.

Driver kommunens energi- og sorteringsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud i Oslo.

Driver biogassanlegget i Nes på Romerike.

Har som mål å være ledende innen bærekraftig avfallsutnyttelse.

Er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.