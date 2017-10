Ny person pågrepet i Oppegård-saken

En femte person er pågrepet og siktet for drapsforsøk i saken der en 18 år gammel jente ble forsøkt drept på Oppegård i september, skriver Østlandets Blad. Moren, faren og to søsken til jenta er allerede varetektsfengslet og siktet for drapsforsøk.