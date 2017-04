Ny E18 til Slependen innen 2030

– Det er helt vanvittig at partier som har sittet fra Oslo og Akershus og forhandlet fram og underskrevet Oslopakke 3-avtalen, i neste øyeblikk bare stikker fra den og later som den ikke fins, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

– Jeg er veldig forundret. Betyr dette at staten og regjeringen legger samarbeidet som har vært om Oslopakke 3 til side, hvor Statens vegvesen var enig? undrer byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

I strid med Oslopakke 3

I dag ble Nasjonal Transportplan 2018–2029 lagt fram i sin helhet. Regjeringen setter av nok penger til at ny E18 kan stå ferdig helt fram til Slependen i perioden, med lange tunneler forbi Høvik og Sandvika.

Utbyggingen av den siste motorvei-etappen, fra Slependen forbi Asker sentrum til Drengsrud, skal begynne helt mot slutten av 12-årsperioden.

E18 Vestkorridoren i NTP Ekspandér faktaboks E18 på strekningen Lysaker - Drengsrud vil koste 37,1 milliarder kroner fra NTP-perioden starter 1. januar 2018.

Av dette vil staten betale 10,35 milliarder kroner (27,9%).

Resten skal alt vesentlig finansieres gjennom egne bommer etter hvert som veien som står ferdig.

etter hvert som veien som står ferdig. Staten legger til grunn at 5,6 milliarder kroner fra staten og 18,55 millarder kroner fra annen finansiering skal brukes i NTP-perioden 2018-2029.

Dette er nok til å ferdigstille E18 på strekningen Lysaker - Slependen og oppstart på strekningen Slependen - Drengsrud. Kilde: Nasjonal Transportplan 2018 - 2029.

En slik sammenhengende utbygging er i strid med Oslopakke 3-forliket mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fra juni i fjor.

Der var partene enige om kun å bygge de første 2,5 kilometerne mellom Lysaker og Strand i første omgang, og om å være uenige om resten:

«Høviktunnelen og Ramstadsletta bygges ikke i 1. etappe. Oslo og Akershus understreker at man på det nåværende tidspunkt, for sin del, ikke har konkludert hvordan utbyggingen av E18 Strand – Drengsrud konkret skal gjennomføres.»

Men i Nasjonal Transportplan, som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF allerede er enige om, har pipa en annen lyd:

«Regjeringen legger til grunn en utbygging videre fra Strand uten opphold, slik at fordyrende løsninger unngås, og går inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18.»

Aftenposten har tidligere dokumentert at en pause på Strand vil føre til at flere mister husene, det blir mer støy, busser overtar en sykkelbro, og prisen øker med opptil 200 millioner kroner.

Komma på Strand

– Det viser seg at det gir ingen mening å ha et opphold på Strand når det både blir dyrere, dårligere for de reisende og for dem som bor der og er naboer til prosjektet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

1064 MILLIARDER: Så mye vil regjeringen bruke på samferdsel de neste tolv årene i Nasjonal Transportplan, som Ketil Solvik-Olsen la fram i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er en enighet i alle partier om at hele veien skal bygges ut. Og så har det vært en diskusjon om hvor vi skal sette kommaet i den prosessen.

– Nå har vi fått mer informasjon som viser at det å sette kommaet der en trodde, er en dårlig løsning, sier Solvik-Olsen.

– Gammeldags mastodont

At alle er enige om at hele veien skal bygges ut i Oslopakke 3-avtalen, har byrådspartiene i Oslo bestridt helt siden dagen avtalen ble inngått.

VANVITTIG: Rasmus Hansson (MDG) varslet fortsatt kamp mot E18 på pressekonferansen onsdag. Foto: Olav Juven / NRK

Det Solvik-Olsen kaller et komma på Strand, bør ifølge Rasmus Hansson være et punktum for E18-utbyggingen.

– Hele E18 slik den opprinnelig ble planlagt er et gammeldags mastodontprosjekt som koster altfor mye penger og vil gjøre det stikk motsatte av det som er understreket i NTP, nemlig at trafikkveksten inn til de store byene ikke skal øke, sier han.

– Den vil åpenbart gi en kapasitetsøkning og gjøre det enda vanskeligere for Oslo og Norge å nå sine klimamål, sier byrådsleder Raymond Johansen.