NSB-turtips på villspor

Vi er inne i tiårets flotteste vinter for alle som er glad i å gå på ski. Mange liker å få tips til fine turer.

Slagordet «Har du lyst på en litt annerledes skitur?» får en ny betydning hvis du satser på NSBs turtips. I en reklameartikkel som blant annet dukker opp på Facebook kommer NSB med turtips.

Men mange av tipsene bringer deg langt ut på vidda. NSB foreslår at du tar toget fra en stasjon som ikke finnes, og tar en buss som ikke går. To tips legger opp til at du må gå en mil fra togstasjonen til skiløypa.

9 turtips, mange feil.

Her er NSB på villspor

Nordmarka på langs er en klassiker for alle som sogner til oslomarka. NSB skriver «Du kan gå på Gjøvikbanen som går hyppig fra Oslo S, Tøyen, Sinsen, Nydalen eller Kjelsås.» Problem: Sinsen stasjon finnes ikke.

Skituren fra Ringkollen til Holmenkollen går gjennom flotte områder. NSB-tipset gir bråstopp: «Starter du i Hønefoss kan du ta skibussen til Ringkollen.» Bussen finnes ikke. Alternativ er drosje eller å gå 11,5 kilometer.

Konkrete tips som inneholder konkrete feil.

NSB anbefaler også høyfjellet: «Både fra Finse, Haugastøl og Ustaoset stasjon er det kort vei ut i preparerte løyper». Tar du med de smale løypeskiene til Finse blir det tungt. Der er det ingen preparerte skiløyper. Eneste unntak er Skarverennet i slutten av april.

– Nei, her på Finse har vi ikke preparerte skiløyper, sier vert på Finsehytta, Rigmor Sæbø til NRK.

I en annen turartikkel foreslår NSB langtur fra Lygna. Nærmeste togstasjon er Jaren, en mil unna, og rekker du ikke bussen tidlig om morgenen må du ta beina fatt.

LYGNA: Vanskelig å reise dit kollektivt.

– Aprilspøk?

Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

– Det er ikke bra. Hvis man blir stående på perrongen og lure på når bussen går, og så kommer du frem og så er det ikke preparerte løyper, det er ganske ille. Det er nesten en aprilspøk, sier rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim.

– Bør vi ikke kunne regne med at tipsene er riktige?

– Jo. Det er spesielt at statsselskapet NSB gjør slikt. Hvis det ikke stemmer med virkeligheten er det villedning av publikum og i strid med markedsføringsloven.



– Folk må vite at reklame er informasjon i festantrekk.

NSB beklager

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

– Det er særdeles uheldig at det er faktafeil i våre artikler. Vi har ikke noen annen god grunn enn at det har blitt for dårlig kvalitetssikring, sier NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby.

Etter at NRK tok kontakt, har NSB fjernet artiklene for å gå gjennom dem før de publiseres på nytt.

– Kan vi stole på andre tips fra NSB?



– Vi har startet en gjennomgang for å kvalitetssikre, og man skal ha tillit til disse tipsene, sier Lundeby.