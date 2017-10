Nortura skal selv sertifisere halalkjøtt

Kjøttprodusenten Nortura sa i forrige uke opp halalsertifiseringsavtalen med Islamsk Råd Norge (IRN). Avtalen som er verdt 1,4 millioner kroner i året, utløper neste år. Fra 2019 skal produsenten selv stå for sertifiseringen.

Landets eldste muslimske menighet ønsker at ansvaret heller gis til en muslimsk organisasjon.

– Jeg tror det er veldig viktig for veldig mange at det er en muslimsk organisasjon. Det gir en sikring når det gjelder det religiøse og det teologiske, sier Arslan Fahkruddin i Islamic Cultural Centre.

Likevel legger han ikke skjul på at han er trygg på at Nortura vil gjøre en god jobb.

– Vi har vært heldige som har hatt et godt samarbeid med Nortura i lang tid. Da tenker jeg at tilliten er der allerede. Man vil stole på at Nortura gjør en god jobb, sier Fahkruddin.

Åpen for andre organisasjoner

Siden 2006 har en muslimsk Nortura-ansatt berørt bedøvede dyr på samlebånd og velsignet dem med en bønn før de slaktes. Denne praksisen har blitt utarbeidet i samarbeid med Islamsk Råd Norge og er den eneste forskjellen mellom halalslakt og annen slakt.

Nortura sier de er åpne for å samarbeide med en annen muslimsk organisasjon når avtalen med Islamsk Råd Norge går ut.

ÅPEN FOR SAMARBEID: Ellen Flø Skagen i Nortura sier de er åpen for sertifiseringssamarbeid med en ny muslimsk organisasjon i fremtiden. Foto: Nortura

– Skulle det dukke opp andre organisasjoner som ønsker å bidra til sertifisering eller revidering, er det selvfølgelig noe vi vil følge våkent med på. Men i dag finnes de ikke, sier Ellen Flø Skagen, kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Nortura produserer 1400 tonn halalkjøtt i året. I fremtiden kan det bli mer vanlig å finne halalkjøtt i frysedisken.

– Vi har sagt veldig tydelig at vi vil være til stede og tilby halalprodukter fordi vi mener det er viktig at alle skal ha tilgang til norsk kjøtt. Vi ønsker å kunne tilby flere produkter, men vi må sørge for å gjøre det på en ryddig og god måte, sier Flø Skagen.

Mister statsstøtten

Islamsk Råd Norge har årlig hatt rundt en million kroner i inntekter fra halalsertifisering. Ved utgangen av 2014 hadde de bygd seg opp et overskudd på nesten 1,4 millioner fra virksomheten gjennom flere år.

Mandag ble det i tillegg klart at Islamsk Råd Norge mister den årlige statsstøtten på 1,3 millioner kroner. Grunnen er at regjeringen mener de ikke lenger har tillit til organisasjonen.

Organisasjonen har vært under økende press etter uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.