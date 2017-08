Nordmenn trives best på jobben i Europa

Sammen med Danmark er det ingen som har like mye arbeidsglede som oss nordmenn. Det som er målt, er en kombinasjon motivasjon og trivsel på jobben.

– Norge er europamestere i arbeidsglede. Det er ingen som har det bedre enn oss. Vi har en stor trygghet i jobben, og vi tror fremdeles i stor grad at vi kan få en god jobb et annet sted også, sier Even Bolstad i HR Norge.

Vi føler oss trygge, er motiverte og har høy trivsel på jobb. I tillegg har mange norske medarbeidere mye selvråderett, altså at vi i stor grad kan organisere arbeidet slik vi selv opplever som hensiktsmessig, noe som er med på å gjøre at vi trives godt.

Ti på topp: Arbeidsglede i Europa Ekspandér faktaboks 1. Danmark 1. Norge 3. Finland 4. Holland 5. Belgia 6. Tyskland 7. Sverige 8. Sveits 9. Ukraina 10. Frankrike Kilde: HR Norge/ Ennova

Mange vil slutte nå

Samtidig går 9 % av oss rundt og har lyst til å slutte i jobben akkurat nå, mens en av ti av oss har lyst til å slutte i jobben innen det neste året, viser en ny undersøkelse fra HR Norge og Ennova.

– Det er en kjempeutfordring for bedriftene og for de arbeidstagerne som går rundt og har lyst å gjøre noe annet, sier Bolstad.

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge, som er en uavhengige medlemsorganisasjon for HR og ledelse. Foto: Maria Elsness / NRK

Selve jobben er grunnen

Og hovedgrunnen til at vi ønsker å slutte i jobbene våre er rett og slett jobbinnholdet. Hele 30 % av dem som oppgir at de ønsker å finne seg en annen jobb skylder på det daglige arbeidet, det vil si de utfordringene og den utviklingen de opplever i hverdagen.

– Gode, viktige og utfordrende arbeidsoppgaver gjør at folk blir i jobben sin.

Deretter følger lønn og ansettelsesforhold, og nærmeste leder som årsak.

– Men så er det samtidig slik at nærmeste leder har stor innflytelse på både jobbinnhold, lønn og ansettelsesforhold. Så når alt kommer til alt er det kanskje hun som har mest å si for om en person blir eller forsvinner, sier Even Bolstad.