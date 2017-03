Nok et turrenn avlyst

Turrennet som skulle gå i den gamle 2x25 km-traseen for femmila i Nordmarka er avlyst. Arrangøren Heming sier det skyldes dårlige snøforhold og for få påmeldte.

(Bildet viser Gjermund Eggen under femmila i Holmenkollen under ski-VM i 1966.)