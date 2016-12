Ni av ti skoler skal være med på gudstjeneste

En av skolene som ikke sender elevene sine på julegudstjeneste i år er Bjørnsletta Skole i Oslo.

– Vi har valgt å forholde oss til Utdanningsdirektoratets retningslinjer, da de ganske klart sier at gudstjenester ikke bør gis karakter av semesteravslutning. Semesteravslutning skal være samlende for alle elever på skolen, sier rektor Frode Westby.

Det har vært mye snakk om skolegudstjenester, etter at det ble kjent at alle skolene på Voss sier nei til julegudstjenester i kirken i år.

I Oslo har likevel 126 av 141 skoler bestemt at de vil delta på skolegudstjeneste viser tall fra Den norske kirke.

Kirkeverge i Oslo, Robert Wright. Foto: Henriette Mordt / NRK

– Det er vi glade for, det er veldig hyggelig, sier kirkeverge i Oslo, Robert Wright.

Han har ikke oversikt over hvor mange elever fra hver skole som deltar, men sier elever fra flere trossamfunn gjerne er med. Alle skoler skal ha et alternativt opplegg for de elevene som velger å ikke delta i gudstjenesten.

– Jeg tror både skolene og foreldre ønsker å ha dette med som en slags del av forberedelsen til jul, sier kirkevergen.

– Skolen bør være livssynsnøytral

På Bjørnsletta Skole har de istedenfor gudstjeneste, valgt å ha en fellessamling med alle elevene på skolen.

– Vi samler elevene til opptredener fra alle trinn, med sang, dans og musikk som en ren samlende avslutning, sier rektor Frode Westby.

Generalsekretær Human-Etisk Forbund, Kristin Mile. Foto: Edin Babic / NRK

Human-Etisk Forbund er skuffet over at ikke flere Oslo-skoler gjør som Bjørnsletta, og velger vekk kirken.

– Jeg syntes skolene bør i større grad legge vekt på arrangementer som alle kan være med på. Skolen bør være nøytral i forhold til livssyn, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Utdanningsdirektoratets retningslinjer for skolegudstjeneste Ekspandér faktaboks Skolen kan arrangere skolegudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av KRL-faget.

Viktige forutsetninger for gjennomføringen er:

· at det skjer som en realisering av læreplanens generelle del, ikke som gjennomføring av kompetansemål i læreplanene for fag

· at det skjer i samarbeid og forståelse med hjemmene

· at det er enkelt for hjemmene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for

· at det er gitt informasjon i så god tid at hjemmene som ønsker det, med rimelig frist kan melde om fritak

· at skolen har sørget for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer for de som melder fritak

· at hjemmet ikke må gi ut informasjon om detaljer om sin egen tro

Skolen må altså ha klargjort med foreldrene, for eksempel gjennom samarbeidsutvalg eller foreldreråd, at de godtar tradisjonen med skolegudstjenester. Det må gis god informasjon om arrangementet i god tid. For de som melder fritak, må skolen tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud.

Skolegudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en slik avslutning skal være samlende for alle elever på skolen.

Ikke overrasket

Mile er ikke overrasket over tallene, men synes det likevel er synd ikke flere skoler skroter ordningen.

– Det er et paradoks at det man ikke kan undervise i eller gjennomføre i KRLE-faget, det kan man altså tydeligvis gjennomføre utenfor faget. Altså en gudstjenestegjennomføring som er forkynnende og hvor elevene deltar i en religiøs handling, sier Mile.

– Dette er en del av vår kultur. Jeg tror dette gjøres med stor respekt for alle, også for humanetikere. Det å synge noen julesalmer, det vet jeg Mile selv også syntes er hyggelig. Det er noe av det vi har som et fellesskap alle sammen, sier kirkeverge Robert Wright.