Nesten 30 000 mennesker i Kollen: – Tilløp til flere ordensforstyrrelser

Politiets målinger viser at rundt 25 000 mennesker er på Skifest i Holmenkollen.

Politiet melder på Twitter at en person er anholdt for ordensforstyrrelse da han hadde vært meget ufin og aggressiv overfor andre publikum.

Like før klokken 12 melder politiet at det er en del berusede personer ute i løypa og at det er tilløp til flere ordensforstyrrelser.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den siste halvtimen har vi fått melding om flere ordensforstyrrelser. En person skal være skadd ute i marka og hevder seg slått av tre-fire personer. Forløpet til dette skal være flere ungdommer som sloss ute i løypa, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo-politiet.

Stokkli sier det er en del berusede personer ute i løypa.

– Det er flere som oppfører seg ufint mot hverandre. Vi får inn flere meldinger på dette nå.

Politiet er på plass på alle knutepunkter på vei opp til Holmenkollen.

– Vi krysser fingrene, men har beredskap til å takle det meste, sier Stokkli.

Også Sporveien har tatt grep for at skifesten skal gå smertefritt for seg.

Nesten 30 000 mennesker er nå på Skifest i Holmenkollen. Foto: Nadir Alan / NRK

– Er godt forberedt

Det er blant annet satt opp ekspresstog og hyppige T-baneavganger. Det største grepet i år er å stoppe på Holmenkollen stasjon og ikke på Frognerseteren. Stasjonen i Holmenkollen ble dimensjonert for store arrangementer før Ski-VM i 2011.

I 2018 var det fullstendig kaos i Holmenkollen etter femmila på ski. Etter fjorårets kaos har Holmenkollen skifestival sett seg nødt til øke sikkerheten og endre starttidspunktet. Du trenger javascript for å se video. I 2018 var det fullstendig kaos i Holmenkollen etter femmila på ski. Etter fjorårets kaos har Holmenkollen skifestival sett seg nødt til øke sikkerheten og endre starttidspunktet.

– Vi er godt forberedt, sa kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til NRK før helgen. Han innrømmet da at han er spent på hvordan det vil gå i år.

Endte i fyllefest

Syv personer ble i fjor skadet ved Voksenlia stasjon, mens en annen ble skadet ved Besserud stasjon. Ifølge politiet rev folk også ned gjerder og sloss mot hverandre og politiet.

Det tok lang tid før politiet fikk kontroll over situasjonen og en rekke mennesker skal ha gått ned i T-bane-sporet og gått til fots inn mot sentrum.

– Jeg håper selvfølgelig at vi ikke skal få den overstadige beruselsen som vi så i fjor. Vi håper at folk så TV-bildene fra i fjor og skjønner at det ikke er slik vi skal feire VM-heltene våre, sier stabssjef Martin Strand i Oslo-politiet til NTB.