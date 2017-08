Nest siste runde i valg av ny Oslo-biskop

I motsetning til i Sverige og Finland avgjøres ikke bispevalget direkte ved stemmegivning i Norge.

Først har Oslo bispedømme nominert fem kandidater til stillingen, og deretter skal stemmeberettigede, som er de folkevalgte menighetsrådene, teologer og ansatte i kirken, si sin mening.

Fredag offentliggjøres de tre som har fått flest stemmer.

– Flest stemmer trenger ikke bety seier

Deretter er det opp til Kirkerådet som 13. september skal avgjøre hvem som får oppgaven.

Direktør, Jens-Petter Johnsen, i Kirkerådet. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det blir ikke nødvendigvis den som får flest stemmer.

– Som overordnet organ vil Kirkerådet ha en selvstendig vurdering, der avstemningsresultatet veier tungt. Det skal være rett person for bispedømmet, men også helheten i bispekollegiet teller, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til NTB.

Dette er kandidatene:

Fakta om kandidatene til bispevalget i Oslo Ekspandér faktaboks Anne-May Grasaas (62), domprost i Oslo bispedømme. Har tidligere vært prest i Trefoldighetskirken i Oslo, daglig leder for Den Evangeliske Lutherske Frikirkes ytremisjon og arbeidet for Ungdom i Oppdrag.

Kåre Rune Hauge (59), sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet i Østre Aker prosti i Oslo. Har tidligere arbeidet som studentprest, landssekretær og generalsekretær for Norges kristelige Student- og skoleungdomslag. Den eneste av kandidatene som ikke vil vie likekjønnede.

Marit Halvorsen Hougsnæs (57), direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA). Hun har tidligere vært underdirektør i Kirkerådet og kapellan og sogneprest i Oslobispedømme.

Sturla Johan Stålsett (53), professor ved Det teologiske menighetsfakultetet. Han har vært generalsekretær for Kirkens Bymisjon i Oslo, hatt en rekke forskningsoppdrag for Universitetet i Oslo og arbeidet som konsulent for Kirkens Nødhjelp. Stålsett er sønn av tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett, har doktorgrad og er den eneste kandidaten med utdanning fra Universitetet i Oslo.

Kari Veiteberg (56), bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Har tidligere arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sogneprest i Sør Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim. Har doktorgrad. Kilde: NTB

GATEPREST: Kari Veiteberg kan bli ny Oslo-biskop. Her under felleskirkelig korsvandring gjennom Oslos gater på langfredag 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kvalifikasjoner teller mest

Konservativ eller liberal, mann eller kvinne og teologisk bakgrunn er alle faktorer som kan ha noe å si når biskopen velges.

At det var en kvinne, Herborg Oline Finnset, som ble tilsatt som biskop i Nidaros i juni, kan bety at det ikke er like presserende å få en kvinne denne gang.

– Per i dag er det fem kvinnelige og sju mannlige biskoper. Det er ikke dermed sagt at det er irrelevant om det er mann eller kvinne som velges nå, men jeg tror øvrige kvalifikasjoner teller mer enn kjønn ved denne tilsettelsen. De gode kvalifikasjonene den enkelte har vil telle mest, sier Johnsen.

DOMPROST: Avtroppende biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, sammen med en av de fem mulige arvtakerne, domprost i Oslo Anne-May Grasaas i solidaritetstog i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Drøfter ny valgordning

Dagens valgordning gjør at flere stiller spørsmål ved hva som er vitsen med en stemmerunde, hvis Kirkerådet velger en annen enn den som får flest stemmer ved valget.

Da konservative Ivar Braut ble valgt til biskop i Stavanger og innsatt i mars, var det lokale førstevalget prost Helge Sylfest Gaard.

Spørsmålet om en ny valgordning har vært ute på høring med tre ulike alternativer.

Basert på svarene foreslo administrasjonen i Kirkerådet i juni at det på neste kirkemøte, i april 2018, gås inn for en ren valgordning.

– Det er flertall for og et bredt ønske i kirken om en direkte kirkevalgordning, men jeg vil ikke spå at det blir løsningen i framtiden. Selv om de fleste høringsinstansene var for det, var det også tunge høringsinstanser som ønsket en ordning mer lik dagens, sier Johnsen.