Nekter straffskyld for drapsforsøk

Ifølge Grete Lien Metlid, sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet, skal det ha vært kontakt mellom de tre på forhånd. Foto: Svein Olsson

– Offeret, som er i midten av 30-årene, er nå identifisert og hans pårørende er varslet. Mannen er fortsatt livstruende skadd. De siktede er kjent for politiet, sier sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet, Grete Lien Metlid.

Politiet håper at de kan få viktig informasjon gjennom avhør av de siktede.

– Det er en forbindelse mellom de siktede og den fornærmede, som bor i området.

Video fra overvåkingskameraer i området har vært til hjelp i etterforskningen, bekrefter Metlid. Vitner skal også ha sett deler av hendelsen.

En av de siktede, en mann i 40-årene, ble avhørt av politiet onsdag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, forteller advokat Henrik Boehlke, mannens forsvarer.

Den andre siktede, en mann i 30-årene, skal forklare seg for politiet torsdag, sier hans forsvarer Unni Fries.

Forsvarer Unni Fries, vil ikke si hvordan hennes klient stiller seg til siktelsen onsdag kveld. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på dette tidspunkt, sier Fries til NRK.

Forsvareren til den andre siktede mannen har ikke vært tilgjengelig for en kommentar onsdag kveld.

Tirsdag ettermiddag ble en mann funnet liggende på bakken, med kritiske hodeskader, ved høyblokkene i Refstadsvingen. Politiet fikk melding om hendelsen av ambulansetjenesten klokken 15:45. Mannen ble funnet bevisstløs og det var mye blod, sa operasjonsleder i oslopolitiet, Cathrine Sylju til NRK.

Siden tirsdag har kriminalpolitiet jobbet med å sikre tekniske spor og med å snakke med folk i området som kan ha nyttige observasjoner.