Artikkelen oppdateres underveis. Nå er det lunsjpause i retten.

Den 33 år gamle tiltalte erkjente ingen straffskyld i saken om drapet på Egil Tostrup Bråten. Den 30 år gamle tiltalte erkjente straffskyld for grovt ran.

Den 30 år gamle tiltalte forklarer nå i retten at de to kameratene tidligere på kvelden 18. novemver 2002 hadde snakket om at de skulle skaffe seg penger og mobiltelefon. De fulgte etter Egil Tostrup Bråten og tok ham igjen ved inngangspartiet der han bodde.

30-åringen forklarer seg

– Det jeg skal si nå er ikke for å legge skylden på Bråten, men det er sannheten. Det var vi som var unge og dumme, men det som skjer videre er at vi konfronterer Bråten. Det ble sagt: Gi oss penger, gi oss det du har. Bråten reagerer ved å slå meg i ansiktet, så jeg faller. Jeg kom meg på beina. Jeg ser at Bråten slår min kamerat. Jeg melder meg inn i situasjonen igjen.

– Det jeg valgte å gjøre var å ta opp en skrutrekker for å skremme ham. Jeg var i en slags panikk. Jeg slo ukontrollert mot hode og skulderregionen. Jeg ser min kamerat har to kniver oppe. Han fekter med knivene for å beskytte seg mot slag. Bråten slo mot min kamerat og min kamerat slo mot Bråten og traff ham i brystet. 10 sekunder etter treffet i brystet tok han et steg tilbake og falt i bakken. Jeg skreik ut: Vi løper. Så beina vi fra stedet.

Ingrid Vormeland Salte er statsadvokat og aktor i saken. Foto: Elin Martinsen / NRK

30-åringen forklarer aktor, Ingrid Vormeland Salte, at han trodde årsaken til at Bråten falt i bakken var at han besvimte, eller var sliten. Han forklarte at den andre gikk bort til Egil Tostrup Bråten for å se om han hadde lommebok i jakka.

– Sjekka dere hvordan det gikk med Bråten?

– Nei, vi hadde panikk. Vi løp.

– Vurderte dere å ringe ambulanse?

– Jeg skjønte ikke at han kunne være livstruende skadet.

Like etter forklarer han likevel at han så at kameraten traff offeret med kniv i brystet, og at han mente det måtte ha gjort større skade enn hans treff med skrutrekkeren.

Dagen etter møttes de to kameratene og de ser avisartikkelen om at Egil Tostrup Bråten er drept. Begge mente at den andre hadde skylda.

På aktors spørsmål om han tenkte på å melde seg ga 30-åringen som grunner at det var sykdom i familien og han ville spare den syke og senere moren sin for flere påkjenninger. Han var også redd for konsekvensene fra det kriminelle miljøet av å tyste.

– Tiden gikk og man fortrengte saken. Jeg var redd og feig. I ettertid må jeg beklage at jeg ikke var sterk nok til å melde meg.

Foreldrene ønsker rettferdig sak

Tirsdag morgen startet rettsaken mot to menn som ifølge tiltalene var innblandet da 23 år gamle Egil Tostrup Bråten ble funnet hardt skadet på fortauet i gata der han bodde. Han ble kjørt til sykehus, der han døde av skadene han var påført.

Anne Kristine Bohinen er foreldrenes bistandsadvokat. Foto: Elin Martinsen / NRK

Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokat for foreldrene til Egil Tostrup Bråten.

– Mine klienter ønsker en rettferdig rettsak.

Egil Tostrup Bråtens foreldre og søster er til stede i retten.

– De er så forberedt som de kan være. De gruer seg. Det er jo belastende. Det er en påkjenning.

Dømt gjentatte ganger

De to tiltalte i drapssaken var 18 og 16 år da Egil Tostrup Bråten ble drept. Den eldste av de to er 33 år gammel nå. Han er tiltalt for drapet. Den 30 år gamle mannen er tiltalt for grovt ransforsøk. For begge mennene gjelder en strafferamme på 21 års fengsel.

Vidar Lind Iversen, 33-åringens forsvarer. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

33-åringen har ifølge tiltalen stukket Egil Tostrup Bråten med kniv i hjertet og hovedpulsåren. I rettspapirene står det at han slo offeret flere ganger med knyttet hånd, og stakk ham med en kniv i hver hånd.

Det var DNA-spor på en knivslire fra åstedet og nye analysemetoder som gjorde at politiet pågrep 33-åringen i fjor høst.

Forsvareren, Vidar Lind Iversen, ville mandag kveld før rettsaken bare si at klienten hans kom til å erkjenne seg skyldig i uaktsomt drap, ikke forsettlig drap. Det skjedde altså ikke i retten tirsdag.

33-åringen er dømt til fengsel flere ganger de siste 10 årene, både for knivran, vold, biltyveri, innbrudd, trusler, brudd på våpenloven og narkotikaforbrytelser.

I retten sa han selv at han er selvstendig næringsdrivende.

– Han skikka seg etter dødsfallet

Vegard Aaløkken, 30-åringens forsvarer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Den yngste av de to mennene, en mann på nå 30 år, har ifølge tiltalen slått offeret flere ganger med knyttet hånd og stukket ham minst tre ganger i hodet med en skrutrekker.

30-åringens forsvarer, Vegard Aaløkken, sa før rettsaken startet at klienten hans bare var 16 år høsten 2002 da drapet skjedde. Han var venn med den andre tiltalte på den tiden.

– Han hadde en turbulent periode med ordensforstyrrelser, vold og vinning. Han hadde en god del kontakt med politiet. Han gikk ikke godt overens med mor si. Ganske umiddelbart etter dødsfallet skikka han seg, sier forsvarer Vegard Aaløkken.

NRK har lest dommer som viser at 30-åringen truet til seg penger og mobiltelefoner i perioden før Egil Tostrup Bråten ble drept.

30-åringen har de siste årene jobbet i hjemmesykepleien, og studerer nå medisin. Forsvareren hans sier at klienten nok vil erkjenne straffskyld etter tiltalen, men at det blir et tema i rettsaken om han hadde ansvar for dødsfallet.

24. november 2002: Venner og familie la ned blomster og tente lys på fortauet ved drapsstedet i Nordahl Bruns gate. Foto: Morten Holm / NTB scanpix