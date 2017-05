Nei til stadion på Føyka

Asker Skiklubb får ikke bygge et fotballstadion på 14,6 mål på Føyka. Det har et enstemmig bygningsråd bestemt. Politikerne vedtok at klubben må klare seg med 12,1 mål. Asker Fotball sier til Budstikka at det ikke blir stadion på Føyka dersom dette blir siste ord.