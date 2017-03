Nederlandsk skøyteess vil ha tilbake Bislett-brølet

Den nederlandske gullvinneren Ard Schenk er på Bislett stadion for å finne tilbake til følelsen da han gikk skøyteløp her under VM i 1972. Det er knivingen mot den norske skøyteløperen Roar Grønvold han husker aller best.

Den tidligere skøyteløperen, Ard Schenk, tror det er fullt mulig å få til et utendørs skøyte-VM på Bislett stadion igjen. Foto: NRK

– Jeg husker 1500-meter mot Roar med et stort brus på vekslingssiden. Vi lå ganske tett opptil hverandre, så det husker jeg veldig godt, sier en opprømt Schenk fra tribunen på Bislett stadion i dag.

Skøyteesset vant to gull den gangen, og nå håper han å gjenskape publikumsbruset under mesterskapet ISU World Championships Allround Speed Skating i Amsterdam neste år.

For første gang siden 1984 blir nemlig allroundmesterskapet arrangert utendørs.

Utelukker ikke utendørs-VM på Bislett

President i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen, vil se på hvordan allround-VM i Amsterdam neste år arter seg før han bestemmer seg om det samme er en god ide i Norge. Foto: NRK

Schenk lanserer også ideen om å gjøre det samme på Bislett stadion igjen, slik at det legendariske brølet kan runge utover Bislett igjen en gang i fremtiden.

– Slik jeg oppfatter det, er mulighetene hundre prosent til stede for det. Nå må vi bare få til at ISU og Norges Skøyteforbund blir villige til å diskutere det, sier han.

Rune Gerhardsen, president i Norges Skøyteforbund, utelukker ikke at det kan blåses liv i utendørsmesterskapene på Bislett igjen.

– Jeg tror det er mulig. Så må en få støtte til det og få folk til å skjønne at det er en god ide. Men jeg er ikke helt sikker på at det er en god ide, så det er veldig spennende at det prøves ut i Amsterdam først, så kan vi se hvordan det går, sier han.