Anlegget som er bygget over to plan ser ikke lenger ut som det gjorde under krigen.

– Den ser akkurat som de bunkerne som er strippet for elektriske installasjoner. Det er fortsatt elektrisitet og aggregat selvfølgelig men telefonavlyttingsutstyret er ikke her lenger, forteller byantikvar i Oslo, Janne Wilberg.

Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg får ta turen ned i bunkeren. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Hun har tatt turen ned til bunkeren gjennom inngangen som ble synlig etter at Ruseløkka skole er revet.

Ikke bare tysk etterretning

Bunkeren var en del av et større anlegg som tyskerne anla under 2. verdenskrig.

– Det er ikke den største bunkeren, men den er en del av flere bunkere i området som hadde forskjellige funksjoner. Den tyske sikkerhetstjenesten holdt til i dette systemet, forteller Wilberg.

Men det var ikke bare tyskerne som drev med etterretning herfra.

– Det er til denne bunkeren man knytter den store overvåkningsskandalen og Lundkommisjonen, forklarer Wilberg.

Lundkommisjonen fant ut at norsk etterretning fra 1949 til 1970 overvåket telefonsamtaler mellom nordmenn og utenlandske virksomheter fra dette anlegget.

Anlegget har gjennom etterkrigstiden ble brukt av Forsvarets overkommando også kjent som E-tjenesten fram til 1989.

– Men telefonavlyttingsutstyret er ikke her lenger, sier Wilberg.

Stenges igjen

Bunkeren ble forseglet i 2000. Trappegangen ned til rommene blir stengt igjen på torsdag, fordi nye Ruseløkka skole skal på plass.

– Bunkeren egner seg hverken til å bruke eller formidle noe. Vi håper at når den nye skolen er ferdig at det markeres at inngangen til denne bunkeren faktisk er her, uttrykker Willberg.