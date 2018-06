Nationaltheatret vil til Tøyen

Teatret vil satse på barn og ungdom, og får teatret det slik de vil og prosessen går radig, vil årets nyfødte rekke å bli fire år og i akkurat passe alder til Hakkebakkeskogen på Tøyen.

Teatret håper de kan bruke museumsbygget til teater fra våren 2022. I et brev til Oslo kommune skriver teatret at de forventer at kommunen setter i gang med å planlegge rehabilitering av det gamle Munchmuseet på Tøyen allerede i høst.

Trine Wiggen er skuespiller på Nationaltheatret og en av de ansattes representant i styret. Hun tror teatret kan bety noe i lokalsamfunnet.

– Ambisjonen vår er å være teater som teatret har vært siden tidenes morgen: Et sted hvor man møtes og utveksler historier. Vi vil høre historiene til de som bor på Tøyen.

Folk i gatene på kveldstid

Nationaltheatrets styreleder Merete Smith sier at teatret i tillegg til å spille teater på Tøyen på vanlig måte, vil ha utstrakt kontakt med lokalmiljøet.

– Det vil være et fantastisk bygg for Nationaltheatret. Hvis vi får flytte inn her vil Tøyen bli en Scene 3. Det vil være en unik mulighet for oss til å møte et nytt publikum.

Hun ser for seg at teatret kan ha kontakt med AKS og ha skuespillerskole, kanskje spille teater ute i hagen utenfor Munchmuseet og blande profesjonelle og amatører.

– Vi tenker dette er en flott mulighet for kommunen til å få liv i gatene rundt Munchmuseet på kveldstid.

– Vil dette bety at Torshovteatret legges ned?

– Nei, Torshovteatret skal fortsette.

Mange andre som også vil inn

Rina Mariann Hansen, kulturbyråd. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen synes det er en god ide med Nationaltheatret på Tøyen, men sier at det også er mange andre som har lyst til å bruke lokalene.

– Det er innmari fint at Nationaltheatret tenker at de har et oppdrag utenfor sentrum. Jeg har hatt et møte med dem og hørt om planene. Men det er mange andre ideer om bruk som er spilt inn, og det er for tidlig å si om dette er det beste.

Blant annet har komunale virksomheter som kulturskole og idrettsformål ønsket seg lokalene til det gamle Munchmuseet.

Gangen i beslutningsprosessen er slik at først skal Eiendoms- og byfornyelsesetaten vurdere de forskjellige forslagene til etterbruk av Munchmuseet. Så skal næringsbyråd Kjetil Lund anbefale til byrådet hvilket forslag som er lurest å velge, og så er det byrådet i Oslo som bestemmer hvem som får overta i løpet av året.

NRK møtte skuespiller og ansattes represant i styret og styreleder Merete Smith torsdag ettermiddag. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

