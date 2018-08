Sporveien meldte like før klokken 19 at det er stans i T-banetrafikken i begge retninger, og at en uønsket hendelse på Nationaltheatret var årsaken.

Ifølge politiet i Oslo er en Brann-supporter påkjørt av T-banen og er kritisk skadet. Politiet betegner det som en ulykke og presiserer at det ikke har vært supporterbråk i forkant av hendelsen.

Eliteserielagene Vålerenga og Brann spiller kamp i hovedstaden søndag.

Brann-supportere tente bluss og røykla området

– I forbindelse med fotballkampen mellom Brann og Vålerenga, har supporterne hatt vorspiel ved noen utesteder rundt Nationaltheatret stasjon. Da Brann-supporterne skulle forflytte seg fra vorspielet til Intility Arena (fotballstadionet, journ.anm), gikk de mot Nationaltheatret stasjon, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland i Oslo politidistrikt til NRK.

– Ved nedgangen til stasjonen, begynte noen av supporterne å tenne bluss. Dette gjorde at området utenfor stasjonen, samt stasjonsområdet, ble fylt av røyk. Brannalarmen ble utløst, men de fortsatte likevel å gå ned på perrongen, og en person havnet i sporet.

PÅKJØRT: I forkant av kveldens fotballkamp mellom Vålerenga og Brann, har Brann-supportere tent bluss ved stasjonen, og én av Brann-supporterne er blitt påkjørt av T-banen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang

Måtte gi livreddende behandling

André Tiller, innsatsleder for helse, sier til NRK at den påkjørte mannen først fikk behandling på stedet, før han ble sendt til Ullevål sykehus.

– Vi iverksatte livreddende tiltak på perrongen, før han ble raskt transportert videre til Ullevål sykehus, sier Tiller.

Han vil ikke si noe mer nøyaktig om hvilke skader supporteren har fått.

– Men skaden er alvorlig nok til at vi følte at vi måtte jobbe raskt og effektivt for både å behandle ham på stedet, og for å videreføre ham til Ullevål.

KRITISK SKADET: – Vi iverksatte livreddende tiltak på perrongen, før mannen raskt ble kjørt til Ullevål sykehus, sier André Tiller, innsatsleder for helse.

Politiet: – Supporterne har skapt en alvorlig hendelse

Politiet opplyser at det kun var Brann-supportere til stede på T-baneområdet. Det er foreløpig ikke klart hvor mange som var involvert i å kaste bluss.

– Det går en supportermengde på 60-70 personer. Inne i den mengden blir det tent bluss. Hvem som gjør hva, har ikke politiet oversikt over ennå, sier Jørundland.

– Vi synes dette er unødvendig og dumt av supporterne. De røyklegger et kollektivknutepunkt og ødelegger for seg selv. I dette tilfellet har det også skapt en alvorlig hendelse.

Foreløpig er ingen personer pågrepet.

Politiet har snakket med vitner og sikret spor på stedet, inkludert innhenting av videomateriale fra kameraer inne på stasjonsområdet.

Styreleder Roger Lillebøe Hansen i Branns supporterklubb Brann Bataljonen Bergen sier til NRK at han foreløpig ikke har noen kommentar til hendelsen i Oslo.