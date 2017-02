Narkotiltalt må i retten

En 41 år gammel mann er tiltalt for å ha oppbevart over 9000 rivotriltabletter, 5,5 liter GHB og flere gram amfetamin. Ifølge tiltalen ble mannen arrestert flere ganger for besittelse av narkotika i fjor. Rettssaken starter i Oslo tingrett på onsdag.