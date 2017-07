Narkoaksjonen: Fire siktede risikerer ti års fengsel

I mai i år oppdaget politiet noen yngre menn ved hasjdepot i en skog i bydel Søndre Nordstrand. Der satte de opp overvåkingskamera, og flere av de siktede ble sett på kameraene og identifisert ut fra bildene.

Siden da har politiet gjort rundt 90 pågripelser. 25 av disse ble pågrepet sist uke, hvor fem av dem nå er varetektsfengslet og siktet for grove narkotikalovbrudd, opplyser politiet.

Alle de varetektsfengslede er mellom 19 og 25 år gamle.

De fire eldste er siktet for grov narkotikaovertredelse, eller overtredelse av straffelovens § 232 første ledd. Dersom de blir dømt betyr det at de kan straffes med fengsel inntil 10 år.

19-åringen er kun siktet for overtredelse av straffelovens § 231 første ledd. Det innebærer at overtredelsen i lovens forstand ikke anses som grov.

Dersom han skulle bli dømt etter denne paragrafen risikerer han en langt kortere fengselsstraff enn de andre, nærmere bestemt fengsel inntil to år eller bot.

– Jeg vil ikke si noe utenom at de er siktet for grov narkotikaovertredelse, sier Grete Lien Metlied, politiinspektør.

Utnytter ungdom

Alle de 25 politiet har pågrepet tilhører kriminelle miljøer som utnytter ungdom i området rundt Mortensrud.

Tre personer ble pågrepet i forrige uke. Etter det NRK erfarer skal flere personer være siktet for et beslag på nærmere 6 kg hasj. Beslaget skal ha blitt funnet i en IKEA-pose.

– Per nå er det fem som er fengslet. Men dette er en pågående etterforsking. Vår innsats fortsetter. Vi vil sikre at vi ikke får ytterligere rekruttering, og at vi svekker nettverkene, sier Grete Lien Metlied.

Vil ikke at ungdom skal være løpegutter for kriminelle

– Det er snakk om både unge og voksne, knyttet til kriminalitet som narkotika, vold og slåsskamper. Noen av de registrerte er nede i 14 år. Om de er registrert som selgere vet jeg ikke, sier John Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt.

De siste ukene har sivilt politi hatt god dialog med lokalmiljøene og har gjort en rekke beslag av penger, våpen og narkotika.

– Vi får gode opplysninger fra folk for at vi skal finne narkotikadepoter. Det er for gæli at noen oppretter narkotikalagre ved skolen og kjøpesenteret.

– En person har fått oppholdsforbud i lokalmiljøet, for å hindre rekruttering.

– Skal være trygt for ungdom å vokse opp i øst

Det har vært uro og utrygge medborgere i området Mortensrud i det siste, ifølge politiet.

– Den tryggheten ønsker vi å gi tilbake til våre medborgere. Det er en stor del av denne innsatsen. Vi vil stabilisere og skape et godt og trygt samfunn der ute, sier John Roger Lund i Oslo politidistrikt.

– Målet er å svekke nettverkene. Det skal være trygt for ungdom å vokse opp i østlige bydeler.

I taket på toalettet har kriminelle på flukt fra politiet gjemt både narkotika og våpen, sier driftsleder Bjørn Erik Sandaas ved Senter Syd. Han har også funnet penger på dette toalett det siste halvåret. Foto: Fouad Acharki / NRK