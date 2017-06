NAF vil ha billigere buss utenom rush

– Det er jo et veldig mye hyggeligere tiltak enn å sette prisen opp i rushtiden, sier samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, Andreas Halse.

Rushtidsavgift

1. oktober blir det for første gang innført rushtidsavgift for bilister i bomringen i Oslo. I en ny rapport foreslår transportforskerne at det samme skjer i kollektivtrafikken.

For å spre trafikken og utnytte kapasiteten bedre, foreslår Transportøkonomisk Institutt og Dovre Group at myndighetene vurderer enten å øke prisene i rushtiden eller å senke dem utenom de mest hektiske timene.

Både politikerne i Oslo og Akershus, kollektivselskapet Ruter og NAF avviser den første varianten.

Rabatt utenom rush

VIL HA RABATT: Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. Foto: Erik Norrud / NAF

– Det er fortsatt mange som må reise i rushtiden. Da kan ikke alle tiltak for å spre trafikken gjøre det dyrere for disse, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

– Da er det bedre å holde prisene på dagens nivå i rush og heller gi rabatt til de som har fleksible jobber.

– Vi er opptatt av at det skal være attraktivt å bytte ut bilen med andre transportformer, for eksempel kollektivt. Kanskje får du så godt forhold til kollektivtrafikken at du blir kollektivbruker, sier Sagedal.

Hun sier at ny teknologi gjør det enklere å lage et fleksibelt system med ulike priser til ulike tider på døgnet og viser til Oyster-systemet i London.

Vil vurdere

VIL VURDERE RABATT: Samferdselstalsmann Andreas Halse (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

Også Andreas Halse synes det er dårlig idé å prøve å lokke folk fra bil til bane ved å sette opp prisen også på kollektivbillettene i rushtiden. Men han avviser ikke å gjøre det motsatte.

– Det er ikke noe vi har snakket om, men hvis Ruter kommer med en faglig anbefaling om det, må vi selvfølgelig vurdere om det er en god idé, sier Halse på vegne av byrådet.

– Men det viktigste for oss har vært å holde de generelle prisene nede og samtidig bygge ut kollektivtilbudet, sier Halse.

Taper inntekter

SKEPTISK TIL RABATT: Fylkesordfører Anette Solli (H). Foto: Olav Juven / NRK

Det er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som eier Ruter. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) er skeptisk også til å senke prisene fordi Ruter vi miste inntekter.

– Vi har så mye inntekter fra trafikken døgnet rundt at hvis vi skal sette ned prisene til noen tider, får vi behov for å legge på andre takster. Da tror jeg vi får problemer, sier hun.

Mindre investeringsbehov

Det syns Inger Elisabeth Sagedal i NAF er defensivt.

– Vi har trengselsproblemer både på veien og på buss og bane. Men det er en veldig kort periode, og hvis vi greier å spre folk til andre tidspunkter, vil også investeringsbehovet bli noe mindre, sier hun.