Naboer mener gasslekkasje gir dem helseplager

– Vi har flere beboere som mener de har fått helseplager av gassen. Da er det rimelig å kunne forvente at kommuneoverlegen undersøker forholdene, sier styreleder i Lillehaugen borettslag Martine Kamilla Hegerstrøm.

Torsdag fortalte NRK at det er funnet skyhøye konsentrasjoner av den eksplosive gassen metan under gulvet i en leilighet i Haugen borettslag i Skedsmo. Paret som bor i leiligheten har vært nødt til å flytte ut, mens kommunen nå skal utbedre problemene.

Både Haugen borettslag med 54 leiligheter og Lillehaugen med 18 leiligheter ligger delvis oppå Skedsmo kommunes gamle søppeldeponi i Brånåsdalen.

Styrene i de to borettslagene retter knallhard kritikk mot kommunens helsetjeneste, for ikke å gjøre nok for beboerne som er bekymret for helsevirkningene av gass.

Styrelederen i Haugen Borettslag synes ikke kommunehelsetjenesten har engasjert seg nok i gassproblemene fra kommunen nedlagte søppelfylling. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi har oppfattet det som en total mangel på forståelse og interesse fra kommunens side for å håndtere helseaspektet her, sier styreleder Bjarki Reyr i Haugen borettsalg.

– Har ikke blitt kontaktet

Kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland håper nye undersøkelser skal vise at det ikke er noen helserisiko i boligene knyttet til gass fra Kommunens søppeldeponi. Foto: Stig Ervland, Skedsmo kommune

– Det synes jeg jo er leit, og jeg skjønner at det er en belastning for dem å bo et sted med en slik usikkerhet, sier kommuneoverlege i Skedsmo, Hedi Anne Birkeland.

Hun avviser derimot at hun har fått direkte henvendelser fra urolige beboere rundt den gasslekkende søppelfyllingen i Skedsmo. Dessuten var det først i høst det ble slått fast at deponigass og høye CO₂-verdier var et problem innendørs.

Birkeland sier hun har rådført seg med Folkehelseinstituttet om nye gassmålinger, som skal utføres i boligene på nyåret. Da skal de undersøkes om det er andre og mer helsefarlige gasser enn metan og karbondioksid.

– Jeg håper selvsagt at de nye undersøkelsene viser at det ikke er noen helsefare å bo der.

Folk har flyttet vekk

I Lillehaugen borettslag treffer NRK en beboer som forteller at han personlig fikk råd fra sin fastlege om å flytte vekk fra leiligheten.

Bakgrunnen var at det er blitt målt både metan og høyt co₂-nivå i leiligheten, samtidig som han slet med hodepine, tretthet og andre plager

Nå har kommunen tettet boligen for gass og mannen har flyttet hjem igjen. Han hevder den rare lukten som har vært i leiligheten er borte. Det samme er plagene.

– Nå går det veldig bra. Jeg har ikke lenger de samme symptomene som jeg hadde før jeg flyttet ut. Så forhåpentligvis er det jo blitt bedre, sier mannen, som vil være anonym.

Han synes det er bra at kommunen nå lover nye og bredere tester av gass i hus og leiligheter.

– Med tanke på at vi ikke vet hva som ligger nede i deponiet så bør det følges opp. Det er på høy tid, avslutter han.