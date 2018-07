Naboene til søppelfylling føler seg latterliggjort av kommuneoverlege

«Plutselig har alle/mange små og store helseplager».

«Andre motiver enn helse egentlig» og «En sint mail fra en mor med barn som hadde fått rødhet på leggene».

Sitatene er hentet fra kommuneoverlegen i Skedsmo, Hedi Anne Birkeland, sitt foredrag om situasjonen rundt det nedlagte søppeldeponiet i kommunen i mai. Kurset handlet om miljørettet helsevern.

Etterpå ble powerpoint-presentasjonen lagt ut på Legeforeningen sine sider. Den har gjort naboene i Brånåsdalen svært sinte.

– Latterliggjort

De mener at kommuneoverlegen ikke tar helseplagene deres på alvor.

– Jeg ble veldig overrasket, sint og provosert. Jeg følte meg rett og slett latterliggjort, sier Tina Transeth.

– Det som provoserer meg mest, er at det virker som om vi har blitt syke etter at det er blitt påvist gass her. Det er så langt fra sannheten, og det vet hun.

Skjermdumpen er hentet fra kommuneoverlegens presentasjon. I ettertid beklager hun at ordbruken har såret noen. Foto: Skjermdump

Hodepine, kvalme og smerter i kroppen

Naboene mener at gass som siver inn i husene fra det nedlagte søppeldeponiet, gir dem store helseplager.

Derfor reagere de sterkt på ordbruken til kommuneoverlegen. De føler at de verken blir trodd eller tatt seriøst.

– Et barn har mistet håret. Mange sliter med utmattelse, hodepine, kvalme og smerter i kroppen. Noen har også utviklet autoimmune sykdommer, forteller Tina Transeth.

– Hos oss sliter vi også med astma og nevrologiske plager på grunn av gass i huset, sier Nina Evensen.

Legene har ikke klart å fastslå at disse plagene faktisk skyldes gass fra deponiet, men NRK har sett legedokumenter som bekrefter at lignende helseplager som andre naboer sliter med, skyldes deponigass.

I denne skjermdumpen kan man få inntrykk av at kommuneoverlegen mener at naboene har «andre motiver enn helse egentlig». Det avviser hun og sier ikke er riktig. Foto: Skjermdump

– Veldig synd

Det var Nina Evensen som fant presentasjonen på nettet.

Hun delte den i en gruppe for dem som bor på og ved søppeldeponiet på Facebook.

– Det var mange som reagerte veldig sterkt. Hvis dette er synet kommunen har på oss som sliter, så er det veldig, veldig synd, sier Evensen.

Starten: En sint mail fra en mor med noen barn som har fått rødhet på leggene etter å ha lekt på en veldig gjørmete gresslette. Fra kommuneoverlegen i Skedsmo, Hedi Anne Brikelands powerpointpresentasjon

Hypokondere

– Jeg er svært skeptisk til at man med kommunens logo omtaler innbyggere nærmest som hypokondere som syter og klager, sier Lone Kjølsrud (Frp), kommunestyremedlem i Skedsmo.

– Når vi snakker på vegne av kommunen, skal man holde seg til sak og ikke gå på personangrep, sier Lone Kjølsrud. Foto: Nadir Alam / nrk

Kjølsrud sier at hun skjønner godt at folk reagerer.

– Jeg får vondt av innbyggerne. De har følt seg og blitt oversett mange ganger. Jeg synes det er ordentlig trist at de kommer over noe sånt.

Foto: Skjermdump

Ber om unnskyldning

– Dette er kun stikkord som ble brukt da jeg holdt et lengre foredrag. Når man kun ser presentasjonen uten å ha hørt foredraget, skjønner jeg at dette kan misforstås, sier kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland.

Hun sier hun er lei seg for at noen har blitt såret.

– Jeg beklager at dette har skapt et feil bilde. Presentasjonen sier ikke noe om hva jeg mener om denne saken eller hvordan den er blitt håndtert.