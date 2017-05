Naboene får overta eiendommen

Formannskapet i Asker kommune vedtok i går kveld at tre naboer får ekspropriere over 1,8 mål av eiendommen til mannen som kappet i 2014 et uthus i to på Nesøya i Asker. Mannen mente bygget sto delvis på hans eiendom. Siden har det fulgt flere rettssaker huskapperen har tapt. Til slutt gikk tre naboer sammen om å søke ekspropriasjon.