Nå slipper blinde Petter (10) å dra hjem alene

Historien om Petter har opprørt mange etter at NRK fortalte at den sterkt svaksynte 10-åringen ikke får lov til å ha med seg hverken søsteren eller venner til og fra skolen, selv om det er plass i drosjen.

Nå pålegger et enstemmig bystyre Oslo-byrådet å lempe på det stivbeinte regelverket.

Håpløs situasjon

– Vi så at det var en helt håpløs situasjon at barn som har skoleskyss, ikke kunne ta med seg kamerater eller venninner hjem etter skoletid. Det gjør at de går glipp av det sosiale livet som andre barn har, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

I dag instruerer bystyrets kultur- og utdanningskomité byrådet om å ha en ny praksis på plass 2. mars. Det formelle bystyrevedtaket blir fattet enten i kveld eller i neste møte 28. februar; derav datoen.

ENIGE: Under møtet i bystyrets forretningsutvalg mandag ble det klart at alle partier stiller seg bak forslaget om å la skolebarn med drosjeskyss ta med venner. Foto: Olav Juven / NRK

Sosialt liv på vent

Byrådet sa etter at saken ble kjent at hver enkelt drosjesjåfør måtte vurdere om han eller hun ville ta med en ekstra passasjer og ba samtidig Utdanningsetaten utrede mulige løsninger.

– Med det tempoet byrådet la opp til, hadde dette neppe vært på plass før neste skoleår. Vi kan ikke sette det sosiale livet til Oslo-barna på vent mens man utreder, sier Lae Solberg.

– Men er dette så enkelt? Saken har en juridisk side ved at det fins en kontrakt mellom kommunen og Oslo Taxi.

– Da bør Oslo kommune snarest sette seg med Oslo Taxi og finne ut hva som skal til for å endre den kontrakten, sier han.

Like muligheter

– Dette handler om å gi alle barn i Oslo like muligheter og at hensynet til barna er viktigere enn tunge byråkratiske prosesser, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Da det ble klart at hun gikk sammen med de borgerlige partiene om å tvinge gjennom en løsning, stilte også byrådspartiene seg bak.

– Jeg er glad for dette. Jeg er enig i at dette handler om å gi barn mulighet til å ha et sosialt liv. Det handler også om styre byen etter Barnekonvensjonen og hva som er til det enkelte barns beste, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

Vondt og vanskelig

– Så dette var ikke så vondt og vanskelig som byrådet og Utdanningsetaten ville ha det til?

– Det har vært reist en del motforestillinger, men jeg er glad vi har et bystyre som ser hva som er til barns beste og tilrettelegger for det, sier Borgen.

Hun sier likevel at det er utfordringer som må løses, så som de tilfellene der flere barn deler drosje og der barn i en sårbar situasjon kan bli utrygge hvis andre har med seg venner.

Berømmer politikerne

Petters foreldre, Siri og Espen Smedsrud, berømmer bystyrepolitikerne for å ha skåret igjennom.

– Vi setter veldig stor pris på det engasjementet og den forståelsen vi har møtt fra alle hold siden saken ble kjent, sier Siri Smedsrud.

Hun og mannen oppfordrer Oslo kommune til å ha nær dialog med alle brukergrupper når kommunen nå skal utarbeide mer permanente retningslinjer for skolekyss og mulighet til å ha med andre i taxien.

– Saken har vist at det er mange hensyn å ta. Det viktige er at de svake gruppene blir ivaretatt, sier moren til Petter.