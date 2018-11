Nå skal alle taxiene i Oslo bli grønne

Den foreslåtte endringen betyr at over 1700 taxisjåfører i Oslo må bytte til nullutslippsbiler. Kravet trer i kraft tidligst i 2023, for å gi sjåførene tid til å skifte ut bilene sine.

– Det vil gi bedre luftkvalitet, mindre støy og kutt i klimagassutslipp. Dette vil folk i Oslo merke som et positivt bidrag til bymiljøet, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, håper Akershus fylkeskommune vedtar like strenge miljøkrav for å sikre en raskest mulig overgang til nullutslippskjøretøy. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Glenn Tuxen, fylkesleder i Norges Taxiforbund Oslo, sier de ikke er negative til endringen, men at ladeinfrastrukturen i byen i dag er for dårlig til å kunne gjennomføre skiftet.

– Det betyr at totalt 1800 drosjer skal lades i hvert fall én gang om dagen, i minst én time for å få nok strøm på batteriene. Det krever ganske mange ladeplasser dedikert til taxi. Vi kan ikke konkurrere med privatmarkedet og sloss om ladeplassene.

Berg sier byrådet satser på å bygge ut ladeinfrastrukturen i hovedstaden.

– Vi har foreslått å sette av til sammen 60 millioner kroner til nye ladestasjoner for elbiler i 2019 og 2020, i tillegg til 20 millioner kroner til ladeinfrastruktur for elektriske drosjer og varebiler.

Fylkesleder Glenn Tuxen i Norges Taxiforbund Oslo mener kommunen må bygge ut bedre ladeinfrastruktur for taxier hvis skiftet skal være gjennomførbart. Foto: Christine Svendsen / NRK

Stortinget kan torpedere kravet

Det finnes imidlertid skjær i sjøen for byrådets forslag, selv om de trolig får flertall i bystyret. En lovendring som Samferdselsdepartementet har foreslått kan føre til at løyvemyndigheten flyttes fra fylkeskommunene til Statens vegvesen.

Hvis Stortinget vedtar den nye loven kan Oslo kommune miste muligheten til å stille miljøkrav til drosjene, og et eventuelt vedtak i bystyret bli betydningsløst.

– Det er jo fortsatt litt uklart hvilken regjering vi vil få og hvilken taxipolitikk de vil føre, men jeg regner med at de ikke vil fjerne muligheten til å stille miljøkrav, sier byråd Berg.

Avhengig av nye biler på markedet

I dag finnes det bare rundt 50 drosjer i Oslo som er nullutslippsbiler. Tuxen sier sjåførene trenger biler som klarer rundt 400 kilometer på én lading, året rundt, for at det skal være lønnsomt. Per i dag er det få modeller som klarer dette.

– Bilene som har den rekkevidden er så kostbare at det er svært få som investerer i så dyrt materiell. Det krever mye kapital. Apparatet rundt driften av slike biler er heller ikke på plass i dag, det er lange ventetider på verksteder og deletilgangen er dårlig.

Likevel har han troen på at nye, billigere modeller vil komme på markedet innen kravet trer i kraft.

– Men utviklingen går jo sin gang og vi antar at i løpet av 2022-23 vil det finnes flere biler med lengre rekkevidde som kjører nullutslipp.