Nå kan du gå fra tårn til tårn i Marka

Rundt om i Oslomarka og skogstrøka bortenfor står det mange utsiktstårn. Går du opp i et av dem får du flott utsikt mot både fjell og fjord – og en soveplass luftigere enn de fleste!

Du har sikkert gått fra hytte til hytte i Turistforeningens nett. Hva med å gå fra tårn til tårn? Noen av tårnene står som perler på en snor og innbyr til en tårn til tårn-tur over mange dager. Andre står mer for seg selv og passer fint for en dagstur eller en overnatting helt utenom det vanlige.

Se kart og planleggingstips nederst i saken!

Har du god tid kan du jo bli den første som overnatter i alle tårnene på én og samme tur?

– Dette er en kjempeartig idé, utbryter Kari Merete Horne i DNT Oslo og omegn når NRK skisserer muligheten.

– Dette er virkelig flotte turmål. Horne forteller at det er DNT-merkede stier til noen av tårnene, men det er for tidlig å si om det kan bli merking av rene tårn til tårn-turer.

To fine tårn til tårn-turer Foto: Nina Didriksen / NRK Ekspandér faktaboks En tårn til tårn-tur kan jo bli så kort eller lang som du ønsker, men disse to utpeker seg som perler på en snor: Hjellsåstårnet – Kjerringhøgda – Røverkollen er en flott langtur fra Østmarka til Lillomarka

Svarttjernshøgda – Ringkollen – Oppkuven tar deg gjennom Nordmarka og Krokskogen Flere detaljer finner du i artikkelen. (Kilde: NRK)

1. Hjellsåstårnet

Tretårnet i Sørmarka i Ski ble satt opp i 2017 av en gjeng entusiaster i Kråkstad Idrettslag. Herfra har du vid utsikt over Follo og på godværsdager kan du se både Norefjell og Gaustatoppen. Det er også lett å få øye på landemerker som Tryvannstårnet, kula på Haukåsen i Østmarka og masta på Røverkollen i Lillomarka.

Et greit startsted er Granerud skytebane i Vientjernveien. Nærmeste kollektivknutepunkt er Kråkstad eller Skotbu togstasjoner.

Vil du på langtur fra Hjellsåstårnet, kan du gå videre nordover til tårnet på Kjerringhøgda.

2. Tårnet på Kjerringhøgda

Tårnet på Kjerringhøgda er åtte meter høyt og ble satt opp i 1947, men er restaurert flere ganger siden. Foto: Nina Didriksen / NRK

Gammelt tårn i Østmarka, restaurert høsten 2018. Toppen ligger på 349 moh. og fra tårnet ser du helt til Oppkuven på Krokskogen, der det også står et tårn.

Det første tårnet kom på slutten av 1800-tallet. Som så mange andre tårn, ble det bygget for overvåking av skogbrann.

Det er parkeringsmulighet på Bysetermåsan. Nærmeste busstopp ligger i Enebakkveien.

Fra Kjerringhøgda kan du gå videre til tårnet på Røverkollen, en god dagsmarsj.

3. Røverkollen

Med den karakteristiske telemasta er Røverkollen i Lillomarka et velkjent landemerke. Mindre synlig er det lille tårnet ved siden av masta, men tårnet byr på strålende utsikt. Her får du også tak over hodet, til forskjell fra de fleste andre tårnene.

Nærmeste innfallsport til Røverkollen er Romsås i Oslo, med gode kollektiv- og parkeringsmuligheter.

Neste tårn er Raudfjellet på Romeriksåsen. Avhengig av føre og rutevalg er distansen fra ca. 25 km, enten du går på ski, til fots eller sykler.

4. Raudfjellet

Ligger i Romeriksåsen i Nannestad i Akershus. Toppen på 424 moh. har alltid vært et turmål, men det nye tårnet lokker mange: Høsten 2018 reiste Holter Almenning et tretårn, noe som forbedret utsikten betraktelig.

Mulige startpunkter er Eltonåsen i Nannestad eller Glittre i Nittedal.

Fra Raudfjelltårnet er det flere muligheter til neste tårn. Vil du videre nordover til det nye Lushaugtårnet får du en lang tur som krever planlegging. Drar du vestover kan du nå Svarttjernshøgda samme dag.

5. Svarttjernshøgda

Oslomarkas høyeste punkt har selvfølgelig et utsiktstårn. Åsen på 717 meter over havet har tett granskog. Tårnet ble satt opp i 1995 av Jevnaker Almenning og Jevnaker Skogeierlag. Det er fint å ligge både oppe i tårnet og i området rundt.

Hvis du ikke har tatt turen direkte fra Raudfjelltårnet, er nærmeste innfallsport parkeringen ved Tverrsjøstallen. Kollektivt kan du reise til Jevnaker eller Grua, eller ta Skiforeningens skibuss til Mylla eller Ringkollen (også sykkelbuss).

Fra Svarttjernshøgda er det en flott tur videre til en annen 700-meter i Oslomarka, nemlig Oppkuven og tårnet der. Trenger du overnatting underveis kan du jo legge deg i rastehytta på Ringkollen?

Det er mulig å overnatte i rastehytta på Ringkollen. Den har fyringsmuligheter og flott utsikt. Foto: Nina Didriksen / NRK

6. Oppkuven

Ligger i hjertet av sagnomsuste Krokskogen, omgitt av gammelskog. Den fjerde høyeste toppen i Oslomarka, 704 moh. Her har du 360 graders utsikt og kan for eksempel følge med på flytrafikken ved Oslo lufthavn, hvis du skulle kjede deg. Da NRKs utsendte overnattet her i november 2018 var det til den syngende lyden av isen som la seg på vannene rundt.

Turen kan f.eks. starte fra Sørkedalen i sør (buss/parkering) eller Damtjern/Ringkollen i nord.

7. Lushaugen

Tårnet på Lushaugen er helt nytt. Foto: Karianne H. Solvang

Ligger 812 moh. på grensen mellom Hurdal kommune i Akershus og Gran i Oppland. Lushaugtårnet åpnet høsten 2018, har to bein i hver kommune og er blitt en stor attraksjon. I likhet med Hjellsåstårnet har Lushaugtårnet flere plattformer eller etasjer, så her er det god plass til overnatting!

Lushaugen ligger ca. fire kilometer sør for det populære utfartsstedet Lygna, som kan være utgangspunkt for en tur til et mye mindre kjent tårn:

8. Molstadbrenna

Ligger ved Molstadsætra, 650 moh. Dette er rundt en mil i nordøstlig retning fra Lushaugen.

9. Marifjell

Om vinteren prepareres det skiløyper til Marifjell. Foto: Nina Didriksen / NRK

Det høyeste punktet i Nannestad, 717 moh. Her er det både utsiktstårn og en rastehytte. Spør du pent kan det hende du får lov å overnatte i den.

Et mulig startsted er Nordåsen skistadion i Maura i Nannestad.

10. Minjarudkollen i Fet

På vei til Minjarudkollen i Fet. Foto: Nina Didriksen / NRK

Dette regnes som Fet kommunes høyeste punkt, i skarp konkurranse med Røysekollen. Tårnet ble satt opp i 2016.

Det er flere mulige startsteder, som Myrer eller Himdalen.

11. Fjellsjøkampen i Hurdal

Fra tårnet på Fjellsjøkampen ser du alpinlanlegget i Hurdal. Foto: Nina Didriksen / NRK

Også en kommunetopp og frem til storfylket Viken oppstår er dette også Akershus’ fylkestopp, 812 moh. Allerede i 1884 skrev Den Norske Turistforenings i årboka at «Fjeldsjøkampen i Hurdalen er en av landets videste utsikter», og det nåværende 8 meter høye tårnet hjelper på.

Det er flere veivalg til toppen, mulige startsteder er Gjødningsseter eller Nordenga.

11. Mistberget

Den beste utsikten på Mistberget i Eidsvoll en tåkete dag: Inni tårnet. Foto: Nina Didriksen / NRK

Denne har mange sett! Mistberget ligger i Eidsvoll og godt synlig fra Norges hovedflyplass på Gardermoen: En høy ås med et tårn på toppen, nord for rullebanene. Til toppen er det stier fra mange kanter, blant annet fra Oppsaltheiet og Spetalenkrysset (også busstopp).

Enda flere tårn

Fugletitting på Årnestangen. Foto: Nina Didriksen / NRK

Fugletitteeldoradoet Årnestangen i Nordre Øyeren naturreservat i Rælingen i Akershus har også et tårn, med mulighet for å se mange ulike fugler. Parkér innerst og gå hele turen utover tangen. Busstopp ved hovedveien.

Våler varde i Våler i Østfold står det et utsiktstårn. På godværsdager ser du både Gaustatoppen og Holmenkollen. Et mulig startsted er Middagsåsen skisenter.

Svinndal varde i Våler i Østfold. Et mulig startsted er Kølabråten p-plass.

På Grønliåsen mellom Oslo og Oppegård planlegger en gjeng entusiaster å sette opp et nytt tårn. Nylig var tillatelsen fra grunneieren i boks og byggesøknaden er sendt inn.

Sæteråsen i Svelvik ligger helt nord i Vestfold. På toppen, 396 moh., står et utsiktstårn du kan klatre opp i og få flott utsikt over Østlandet. Et mulig startsted er Skalland, rett vest for Svelvik.

Planleggingstips

God planlegging er viktig og vi vil slå et slag for turkart på papir. For mange er halve moroa å studere kartet på forhånd. Det finnes for eksempel mange flere stier enn de store, merkede stiene.

Hjelpemidler i planleggingen er papirkart i ulike målestokker, nettsteder som UT.no, norgeskart.no fra Kartverket og Skiforeningens turplanlegger.

På Ruter.no og En-tur.no finner du reiseplanleggere og informasjon om kollektivtrafikken. Visste du forresten at du finner nærmeste busstopp hvis du zoomer langt nok inn på Google Maps?

Ellers trenger du utstyr for en utendørs overnatting, avhengig av årstiden. God tur!