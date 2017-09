Nå er NRKs FM-kanaler på Østlandet historie

Er du blant de 18 prosentene i Norge som ikke har skaffet deg et alternativ til FM-radioen, kan en billig løsning være å koble en gammel mobil eller et gammelt nettbrett til stereoanlegget hjemme, hvis du har disse tingene for hånden.

– Svakheten ved å bruke mobil er gjerne at du vil bruke mobilen din til andre ting. Så det kan være et glimrende alternativ hjemme, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK

Litt som en IKEA-seng

Et billigere alternativ til å kjøpe DAB-radio til bil er å montere en DAB-adapter.

– DAB-adapter er en liten sak som du fester på dashbordet et eller annet sted. Den finner en ledig FM-frekvens på den gamle radioen din. På den måten kan den ta inn alle de digitale radiokanalene.

Mange andre gode dab-tips finner du på NRKs hjelpesider.

– Kan man gjøre dette selv, er det som en IKEA-seng eller er det verre?

– Det er vel omtrent som en IKEA-seng. Altså, det er litt ... Det er ikke kjempelett. Men det er heller ikke superavansert. Det fins gode instruksjonsvideoer på radio.no

Et alternativ til adapter i bilen er å koble mobilen til AUX-inngangen eller bruke blåtann. Det kan ta lang til før den økte mobilbruken kommer opp i prisen for å kjøpe ny radio.

– Men du bruker mye data på å lytte en time hver dag i bilen, så sjekk hvilken datapakke du har i mobilabonnementet ditt.

Folk får nye favorittkanaler

Nordland var det første fylket der FM-båndet ble slukket. Der er radiolyttingen nå oppe på det samme nivået som før FM-slukkingen.

– Det som har vist seg er at mange har fått seg nye favorittkanaler. Det er jo det gode her. P5, som P4 lager, er de som vokser aller mest akkurat nå. De er en hitradiokanal.

– P1+ er blitt Norges tredje største radiokanal, det er radiokanalen for de mest erfarne lytterne. Det samme ser vi også med NRKmp3, den eneste kanalen i Norge med tenåringer som hovedmålgruppe. De har blitt en stor kanal det siste året.

Hvorfor ikke fortsette med FM

FM-nettet er gammel, og en full opprustning ville kostet like mye som et nytt DAB-sendenett. Men det ville ikke gitt mer enn tre NRK-kanaler og ingen tilleggstjenester.

Samtidig anslår Marius Lillelien at det ville kostet rundt 200 millioner i året å beholde FM-nettet parallelt med DAB-nettet.

– Hva får man for 200 millioner nå for tiden, radiovist?

– Du får mye radioprogram for 200 millioner. Alle NRKs radiokanaler som ikke er P1 eller P2 koster under 200 millioner, altså: P3, mp3, Alltid Nyheter, NRK Klassisk og så videre, alle de og et realt innhogg i P1 og P2 må til for å komme opp i 200 millioner.

Irriterte eposter

Etter hvert som folk har kommet i gang med digital lytting har de irriterte epostene blitt færre.

– Det har vært klart mest irritasjon og støy før slukking. Etter slukkingen i de andre fylkene har det egentlig roa seg ganske raskt.

– Litt som med røykeloven?

– Det er egentlig en god sammenlikning.



Har du DAB-spørsmål finner du mange svar her. Og får du ikke til, har NRK flinke folk på e-post, på chat eller på telefon 23047000. Vi prøver å hjelpe folk så godt vi kan, sier Marius Lillelien.

– Og hvis det virkelig er noe du ikke får til, så kan vi vurdere om vi må sende noen hjem til deg.