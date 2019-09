Bisettelsen var i Haslum krematoriums store kapell i Bærum. Rundt 400 personer møtte opp.

Seremonien startet med Eric Claptons «Tears in Heaven». Deretter holdt gravferdstaler Henrik Syse minnetale.

Han sa blant annet at Johanne var en jente med sterk rettferdighetssans som visste å si fra, også til gutta. Hun var helt og fullt seg selv.

– Hennes venner føler seg privilegerte. Hun likte det nære, hjemlige og vennskapelige. Og naturen. Hun spilte fiolin, elsket sminkevideoer og rykket oppover i taekwondo, sa han.

Han avsluttet minneordet med å takke til alle som har møtt opp og støttet familien den siste tiden.

Dette bildet har familien valgt til programmet som deles ut før bisettelsen. Foto: Privat

Mor og venninnen holdt minneord

– Du var så mye i det stille. Du var et stille vann med en dyp, dyp bunn, innledet moren sitt minneord, og snakket om datterens klokskap.

– Vi bærer din sorg med en tapt fremtid, med alle dine planer og forventinger til det livet du elsket. Vi kjenner et enormt savn. Vi takker for alt det fine du ga oss, sa hun videre.

Venninnen startet sitt minneord med å se tilbake på sist gang hun holdt tale for Johanne, som var Johannes konfirmasjon.

De to var barndomsvenninner, og venninnen kalte Johanne for «Joey».

– Vi var hverandres mentorer. Du drev med dressur, og jeg drev med sprang. Vi overnattet hos hverandre hele tiden, sa venninnen.

Hun fortalte om vennskapet mellom de to, og at det var en trygghet at Johanne alltid var der for henne.

– Du har alltid vært der, og nå er du ikke det lenger. Det er ufattelig og absurd, sa hun.

Johannes favorittsang, «Let Her Go» av Passenger, ble spilt.

Representanter for moskeen, justisminister og ordfører, familie og venner var tilstede for å ta farvel med Johanne. Foto: Håkon Mosvold L / NTB scanpix

– En tung dag

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) talte også til de fremmøtte. Han sa at dette er en tung dag, og uttrykte sin dypeste medfølelse til familien.

– På vegne av regjeringen og et land som står samlet i sorgen, vil jeg takke Johannes familie for at dere lar oss være med å dele sorgen med dere. Det er raust.

Han sa at forsoning og åpenhet er måten vi best kan forhindre at slike tragedier rammer oss igjen, og at Johanne ikke skal glemmes.

– Vi må fortsette det viktige arbeidet for å gjøre Norge til et åpent og trygt samfunn for alle.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) talte til de fremmøtte i bisettelsen. Du trenger javascript for å se video. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) talte til de fremmøtte i bisettelsen.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh, sa også noen ord under bisettelsen.

Hun sa hun håpet familien kjenner omfavnelsen og kjærligheten som de som står rundt dem, vil dele med familien.

– Vi vil gjerne stå sammen med dere, trøste dere og gi dere kraft fra et godt naboskap, et tett og godt nærmiljø og en mangfoldig kommune som bryr seg og favner om dere nå, sa Hammer Krogh.

Minneord fra moskeen

Til seremonien har familien invitert medlemmer av Al-Noor-moskeen i Bærum.

Det var denne moskeen som ble angrepet lørdag 10. august.

Muhammad Rafiq og Muhammad Iqbal Javes, som fikk stanset Philip Manshaus inne i moskeen, var i bisettelsen.

Mohamed Rafiq tv. ankommer Haslum krematorium til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen bisettelse. Foto: Ørn E. Borgen

Også Amna Moammar fra Al-Noor moskeen deltok. Det var hun som holdt minneord.

– Hun vil alltid bli husket som en modig og kjærlig jente. Hun er en helt som trolig avverget at flere enn hennes eget liv gikk tapt den dagen, sa hun til de fremmøtte.

En av politiet teorier på hvorfor Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept, er at hun forsøkte å avverge stebroren Philip Manhaus angrep på Al-Noor moskeen.

Sermonien ble avsluttet med jordpåkastelse og senking av kisten.

Amna Mohammar fra Al-Noor-moskeen holdt minneord Du trenger javascript for å se video. Amna Mohammar fra Al-Noor-moskeen holdt minneord

Ble 17 år gammel

Det har gått tre og en halv uke siden Norge ble rystet av det som viste seg å være et terrorangrep mot en moské i Bærum: En 21 år gammel mann tok seg inn i moskeen og avfyrte flere skudd.

Da politiet senere dro til gjerningsmannens hjem fant de stesøsteren hans drept, og politiet mener han drepte henne. Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble 17 år gammel.

Familien ønsket en livssynsåpen og inkluderende seremoni. Etter bisettelsen samlet familien seg til minnesamvær i privat regi.

