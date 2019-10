Nå betaler Oslo tilbake eiendomsskatten

– Jeg gleder meg til å få tilbake penger kommunen har tyvlånt av meg, sier Ruth Klungsøyr (68).

Den pensjonerte flyvertinnen bor i en funkisvilla fra 1937 på Røa i Oslo.

I 2016 betalte hun 6114 kroner i eiendomsskatt. I 2017 betalte hun 11.083 kroner. Da var skatten blitt justert opp fra to til tre promille.

Nå får hun 9808 kroner pluss renter fra Oslo kommune.

68-åringen kjøpte boligen på Røa for 30 år siden. (NRK)

I juni slo Høyesterett fast at eiendomsskatten i Oslo i 2016 var ugyldig fordi kommunen skrev ut skatten for sent.

Avgjørelsen gjaldt i utgangspunktet 1.110 av dem som var med på gruppesøksmålet og som hadde klagd på utskrivingen. De fikk i sommer tilbake rundt 9,6 millioner kroner i eiendomsskatt for 2016 inklusiv renter.

I dagene etter Høyesteretts dom foreslo byrådet at alle skulle få tilbake eiendomsskatten for 2016. De foreslo også å betale tilbake en tredel av innbetalt eiendomsskatt for 2017.

Siden eiendomsskatten for 2016 var ulovlig, ble 2017 første år med eiendomsskatt. Da kunne ikke skatten være høyere enn to promille.

Oslo bystyre vedtok 4. september å betale tilbake eiendomsskatt.

Nå starter utbetalingen

Kemneren i Oslo har de siste ukene jobbet med å kvalitetssikre at alle utbetalinger fra kommunen skal gå riktig for seg. Onsdag ble de første pengene sendt ut. Utbetalingene øker i omfang fra torsdag og pågår ut måneden.

Eiendomsskatten skal betales tilbake for to terminer i 2016 og fire terminer i 2017. Dersom alle terminene er betalt fra samme konto, kommer pengene som én sum inkludert renter.

I de aller fleste tilfeller skal folk ha fått pengene på konto innen utgangen av oktober, opplyser Oslo kemnerkontor.

Eiendomskatt i Oslo Ekspandér faktaboks Det rødgrønne byrådet gikk i 2015 til valg på innføre eiendomsskatt i Oslo. Skatten skulle innføres allerede fra 2016.

Ved hjelp av et såkalt bunnfradrag på fire millioner kroner, ble skatten utformet slik at åtte av ti boligeiere unngår å betale.

3.400 boligeiere gikk til søksmål mot kommunen, blant annet fordi de mente at skatten rammet skjevt.

Oslo kommune vant i tingretten, mens lagmannsretten mente at selv om skatten er lovlig, ble den utskrevet for sent.

Høyesterett er enig med lagmannsretten. Dermed er skatten lovlig, men ugyldig for 2016, siden den ble utskrevet for sent.

Eiendomsskatten kan ikke være høyere enn to promille det året den innføres. Siden eiendomsskatten for 2016 er ugyldig, blir 2017 det første året med eiendomsskatt i Oslo.

Kritiserer kommunen

Saksøkernes advokat, Bettina Banoun, er veldig fornøyd med at alle som har betalt eiendomsskatt i 2016 og 2017, nå får penger tilbake. Foto: Wiersholm

Saksøkernes advokat Bettina Banoun mener kommunen har brukt lang tid på å betale tilbake pengene.

Hun viser til at saksøkerne vant i lagmannsretten i 2018 før det ble slått fast av Høyesterett.

– Selv etter Høyesteretts dom holdt kommunen det åpent og begynte med å si at det bare gjaldt de som var med i søksmålet og hadde klagd.

– Etter å ha tenkt seg om ytterligere noe tid, skjønte kommunen at den ikke kunne beholde ulovlig innkrevde midler, sier Banoun.

Avviser kritikk

Byrådssekretær for finans, Vegar Andersen (Ap), sier byrådet har handlet så raskt som praktisk mulig i denne saken. Foto: Sturlason

– Nei, byrådet har ikke brukt lang tid, sier byrådssekretær for finans, Vegar Andersen (Ap).

Han viser til at de ventet med å uttale seg til dommen var rettskraftig.

– At kommunen ønsket å gjennomgå dommen fra Høyesterett før vi besluttet hva som skulle være byrådets anbefaling til bystyret, er jo ikke akkurat urimelig, sier Andersen.

Ingen feiring

Ruth Klungsøyr er en av de rundt 3200 som var med på gruppesøksmålet mot Oslo kommune. (NRK)

68-åringen bosatt på Røa planlegger ingen feiring når pengene kommer på konto. Hun har likevel en plan om hva hun skal gjøre med pengene.

– Som sunnmøring velger jeg å la pengene bli stående i banken.

– Det kan komme regnværsdager, sier Klungsøyr.

Kronerulling

Mens boligeiere i Oslo kan glede seg over å få tilbake i penger, sitter saksøkerne igjen med en udekket regning på rundt 340.000 kroner i forbindelse med rettssaken.

De rundt 3.500 som var med på søksmålet, kunne frivillig betale 1.500 kroner. Noen har betalt mer, mens andre ikke har betalt noe.

Derfor er det nå startet en innsamlingsaksjon.

– Uanstendig

John Sverre Svendsen (79) har vært grupperepresentant under søksmålet mot Oslo kommune. Foto: (Privat)

– Det er uanstendig hvis de som var med på søksmålet ikke er med på å betale regningen, sier John Sverre Svendsen (79).

Han har vært grupperepresentant for dem som gikk til sak mot kommunen, men er ikke personlig ansvarlig for utgiftene.

Han regner med at flere vil betale når pengene fra kommunen havner på konto.

– Så langt har det vært mange gratispassasjerer. Jeg håper at alle som får tilbake eiendomsskatt, blir med på spleiselaget. Da kan vi betale tilbake til dem som har bidratt med mer enn 1500 kroner, sier Svendsen.