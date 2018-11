Munch-bilde ble hengende over pissoar

Kunstner Edvard Munch regnes som en av de største norske malerne, i 2012 ble maleriet «Skrik» solgt for 689 millioner kroner. Munch døde i 1944, 80 år gammel. Og det skulle ta 16 år før han fikk en begravelse.

– Han ble kremert og hans urne ble liggende i krematoriet frem til 1960. Det tok altså 16 år å få ham i graven. Dette synes jeg er et ytterst eksempel på hvor skjødesløs man var og det sjokkerte meg, sier regissør Stig Andersen.

Andersen har laget dokumentarfilmen «Munch i Helvete» som har premiere på kino nå i november. I arbeidet med filmen kom han over flere ting han betegner som sjokkerende. Men det var dette som overrasket han aller mest.

– Det synes jeg var så uverdig at jeg ikke hadde ord.

Ga alt til Oslo kommune

Før sin død testamenterte Munch alle verkene sine til Oslo kommune. Det skulle han kanskje ikke gjort, sier Andersen i filmen.

– Den gaven er faktisk den største gaven en enkeltkunstner har gitt det offentlige noen gang på verdensbasis. Da kan man undre seg over at den må ha blitt veldig godt ivaretatt – det ble den ikke, sier han.

Et av Edvard Munchs mest kjente malerier, «Skrik», fra 1893. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Gaven var på om lag 1.150 malerier, 17.800 grafiske blad, 4.500 akvareller og 13 skulpturer, ifølge Munch museet i Oslo. I tillegg var det også skrifter og litterære notater.

Flere av kunstnerens verk ble hengt opp i Sogn studentby, forklarer Andersen. Her ble blant annet et av kunstnerens verker hengende over et pissoar.

– Bildet som hang over pissoaret het «Kyss på Stranden», forteller han og sier at det hele endte i en skandale.

– Som et knyttneveslag i magen

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen, så selv Andersens film mandag kveld, og synes det er trist at Munch ikke fikk den anerkjennelsen han burde hatt i sin levetid, men også etter sin død.

– Det er noe med sammenstillingen av alt dette i en film – hvor alt dokumenteres sammen, som jo er som et knyttneveslag i magen.

– Det er veldig heftig å se at han ikke fikk den anerkjennelsen han skulle hatt i sin egen levetid og også at man fortsatte den dårlige måten å motta Munch på, da kommunen hadde overtatt gaven.

Kulturbyråd i Oslo Rina Mariann Hansen sier det er overraskende og ikke verdig at det gikk 16 år før Edvard Munch fikk en begravelse. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Hun sier til NRK at hun er enig i at vi ikke har en stolt historie fra Oslo kommunes side når det gjelder Edvard Munch. Men hun er glad for at kunstneren ga samlingen sin til kommunen.

– Selv om vi ikke har en historie vi er stolt av, så mener jeg at det at vi har hele denne samlingen i dag, gir oss en unik mulighet til å vise frem og formidle Munchs kunstnerskap til nye generasjoner og mennesker fra hele verden.

Filmen kan du se på NRK1 onsdag klokken 21.20.