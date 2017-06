Mulig å slippe sau på beite igjen

Mattilsynet fraråder ikke lenger å slippe sau på utmarksbeite i områdene der ulv har angrepet sau. Tilsynet sier at eier må bruke sin lokalkunnskap før de vurderer å slippe ut sauene, og at økt tilsyn er viktig for raskt å oppdage og forebygge skader.