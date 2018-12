Mormoren lå død i sengen – fikk beskjed om å rydde rommet

– Hun hadde dødd for bare noen timer siden og lå fortsatt på rommet. Vi fikk tildelt en rull med søppelsekker og så måtte vi fjerne alt som var av klær, sko, bilder, kommoden hennes. Alt, sier Inger Johanne til NRK.

Det var forrige fredag at mormoren døde på Furusethjemmet i Oslo, 95 år gammel. Barnebarnet minnes en glad, morsom og sosial mormor, som var med å leke boksen går på hytta da hun var 70 år.



– Hun var veldig viktig for meg. Jeg kunne snakke med henne om alt, og hun forstod meg på en måte som ingen andre gjorde. Vi var veldig like.

Da de fikk en telefon av sykehjemmet om at hun hadde gått bort, dro familien for å ta farvel. Men avskjeden ble ikke slik de hadde sett for seg.

Inger Johanne Bøhm Hermansen og datteren Ellinor ser på et bilde av den avdøde mormoren og oldemoren. Foto: Anders Fehn / NRK

– Måtte be om at hun ble flyttet

– Vi stod lenge rundt sengen hennes og fortalte historier om hvordan hun var. Når vi følte at vi hadde sagt farvel, spurte vi etter tips, råd og veiledning om hva som skjer videre, forteller hun.



De fikk noen brosjyrer, og en rull søppelsekker. Så ble det bedt om å rydde bort alle tingene hennes, mens hun fremdeles lå i sengen, sier hun.



– Det var som om hun var et objekt, som bare måtte ut.

Familien begynte å rydde bort tingene i søppelsekkene mens mormoren lå i sengen.

Familien ryddet eiendelene i søppelsekkene. Her åpner de en av søppelsekkene for første gang etter fredag. Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg klarte ikke mer til slutt, fordi jeg ble helt kvalm. Hun lå der og det var så uverdig.

Inger Johanne sier hun gikk ut og ba om at de tok mormoren ut av rommet. Mormoren ble flyttet og de kom tilbake med en tom seng, forteller hun.

– De ville sette sengen inn igjen, men jeg ba dem sette den i gangen.

– Vi beklager dette veldig

Institusjonssjef ved Furusethjemmet, Dagny Veum, sier dette ikke er en verdig avslutning å forlate et sykehjem ved.

– Dette opplevdes som veldig ugreit. Og sykehjemmet må bare beklage det inntrufne, dette er ikke etisk og verdig avslutning å forlate et sykehjem ved. Det beklager vi veldig, sier hun til NRK.

Institusjonssjef ved Furusethjemmet, Dagny Veum, beklager det som skjedde. Foto: Anders Fehn / NRK

Hun sier hun ikke har hørt om eller opplevd dette tidligere i sin 35 år lange karriere som sykepleier og leder.

– Hva er rutinene ved et dødsfall?

– Vanlig praksis er at pårørende kommer til sykehjemmet, og kan hvis de ønsker ta avskjed med den døde. Og så er det i etterkant at man ber om at rommet blir ryddet. Men slett ikke bare noen timer etterpå, det er ikke verdig, sier hun.

Håper ingen vil oppleve noe lignende

Sykehjemmet har beklaget hendelsen ovenfor familien, det synes de er fint. Men Inger Johanne sier det ikke tar bort følelsen hun sitter igjen med.

– Mennesker skal ikke behandles sånn. Hverken hun eller vi som er igjen der, vi var utrolig glad i henne. Og så ble hun bare behandlet som et objekt.

Barnebarnet delte et innlegg om opplevelsen på Facebook og sier til NRK at hun håper at ingen andre vil oppleve noe lignende.

– Jeg ville fortelle andre vår opplevelse og hvor vondt det var, avslutter hun.