Mor i retten etter mishandling

I dag må en 30 år gammel kvinne møte i retten tiltalt bl.a. for mishandling av to døtre. Ifølge tiltalen pågikk mishandlingen over lang tid og begynte da den ene jenta var 7. Hun ble bl.a. slått, bundet, truet med kniv og tatt kvelertak på.