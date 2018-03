Mister påskeferien på grunn av togproblemene

– Vi er utrolig skuffet. Vi hadde virkelig gledet oss til denne ferien. Vi skulle ha fem dager i Lisboa, men nå må vi bli hjemme i stedet, sier Hossein Safaei.

NRK møter ham og kjæresten Amanda Lindberg på Oslo lufthavn.

Etter planen skulle de da ha sittet om bord på flyet på vei til den portugisiske hovedstaden. I stedet ender reisen på Gardermoen.

Paret var blant de mange hundre passasjerene som ble rammet av togstansen på Østlandet skjærtorsdag formiddag.

Her står togene på Lillestrøm Du trenger javascript for å se video.

– Totalt kaos

– Det var totalt kaos. Det ene toget etter det andre ble innstilt, sier Safaei.

– Vi hadde dratt fra Lysaker og kommet oss til Oslo S, men da toget der ble innstilt, kom vi oss til Lillestrøm, hvor vi skulle forsøke å ta et annet tog. Men så ble det også innstilt. Både NSBs tog og Flytoget var rammet. Vi ble bedt om å ta en drosje, men du kan jo forestille deg hvor lett det er for noen hundre passasjerer å få tak i drosje i påsken i Lillestrøm.

En feil i kommunikasjonssystemet og problemer med strømtilførselen forårsaket full stans i togtrafikken på hele Østlandet i formiddag. Feilen varte i rundt 50 minutter, opplyser Bane Nor.

Også etter at feilen ble rettet, måtte togreisende regne med store forsinkelser og innstilte avganger, og flere hundre passasjerer ble rammet.

Safaei og kjæresten kom seg omsider til Oslo lufthavn – en halvtime etter at flyet hadde lettet.

Slukøret måtte de innse at påskeferien de hadde bestilt for tre måneder siden, gikk fløyten.

– Vi fikk beskjed om at det kostet 10.000 kroner for hver av oss å booke om til nye billetter. Men ingen kunne garantere at vi ville få pengene refundert. Vi kan ikke bruke 20.000 kroner på et «kanskje». Så nå drar vi hjem og mister ferien, sier Safaei.

VENTET OG VENTET: Daniel Langørgen brukte seks timer til jobb skjærtorsdag, mot to timer til vanlig. Foto: Einar Kleveland / NRK

Brukte seks timer til jobb

På togstasjonen i Lillestrøm møter NRK Daniel Langørgen. Turen til jobb som han vanligvis bruker to timer på, tok i dag nesten seks timer.

– Jeg skulle ta toget fra Skoppum til Eidsvoll. Toget gikk klokken 7.15, men etter få minutter, måtte vi kjøre tilbake til Skoppum og ta buss derfra til Drammen. Så måtte jeg vente i 40 minutter i Drammen, før jeg måtte ta buss videre til Asker. Etter å ha ventet en stund i Asker, gikk det et tog derfra til Lillestrøm, men i Lillestrøm ble vi bare stående bom fast, sier Langørgen.

– Jeg var fremme på jobben i 13-tiden. Heldigvis har jeg flotte kolleger, men dette var en litt seig start på jobbe-påsken.