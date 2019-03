Mistenkte Farouk Abdulhak ønsker en løsning på Martine-saken

Farouk Abdulhak ønsker en løsning på saken. Det var Aftenposten som først omtalte saken. Han har bedt flere sentrale aktører om et møte i Jemen, der han bor. Han skal være under beskyttelse av al-Houthi-grupperingen.

Mistenkte Farouk Abdulhak skal ønske en løsning på Martine-saken, 11 år etter drapet.

– Jeg er blitt kontaktet og er i dialog med en mellommann som har dype forgreninger inn i Houthi-grupperingene i Jemen. Vi planlegger et møte mellom Farouk Abdulhak, hans advokat, Houthi-lederen Abdulmalek al-Houthi og meg, sier Patrick Lundevall-Unger.

Han bistår familien til Martine Vik Magnussen og leder også «Justice for Martine-stiftelsen».

La ned blomster

I morgen, torsdag 14. mars, er det elleve år siden Martine ble drept i London. I dag besøkte familen graven på Asker kirkegård.

I formiddag har familien lagt ned blomster på Martines grav på Asker kirkegård i Akershus. Foto: Anders Fehn / NRK

Odd Petter Magnussen er faren til Martine. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er en ny interessant utvikling i saken, sier Martines far, Odd Petter Magnussen.

I formiddag møtte han pressen etter at familien hadde lagt ned blomster på Martines grav.

Magnussen sier til NRK han ikke kan føle seg helt sikker på at det vil bli et møte med den mistenkte. Magnussen sier initiativet til et møte kom ut av det blå, og fra troverdige parter, men:

– Men i en situasjon hvor vi har en elleve år gammel uløst sak må vi gå helt inn i situasjoner hvor sånne initiativ kommer, sier Magnussen til NRK.

Ingen utleveringsavtale

Tidspunkt og sted for møtet er foreløpig ikke bestemt, men Martines far er optimistisk og oppfatter henvendelsen som et genuint ønske om å få en avklaring i saken.

Britisk politi mener et møte med Abdulhak er realistisk å gjennomføre om to-tre måneder.

– Farouk Abdulhak er fortsatt mistenkt. Det er viktig for meg å appellere til ham eller andre som kan overbevise ham om å komme tilbake til Storbritannia slik at saken kan oppklares, sa etterforsker Andy Partridge i Scotland Yard på pressemøtet i Asker i dag.

– Han er fortsatt i Jemen og vi har ingen utleveringsavtale for å få ham til Storbritannia, la han til.