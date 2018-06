Minst 17 evakuert etter kjøretøybrann i tunnel på Follobanen

– Vi forventer de evakuerte tunnelarbeiderne ut av tunnelen hvert øyeblikk. De vil få helsesjekk av ambulanse, og vil måtte snakke med oss, slik at vi kan finne ut av hva som har skjedd, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NRK.

Det er ikke meldt om at noen skal være skadet i forbindelse med brannen.

Klokken 02.38 fikk politiet melding fra brannvesenet om at kjøretøy inne i tunnelen på Follobanen var i brann. Politiet er på stedet med flere enheter sammen med brannvesen og ambulanse.

82 personer inne i tunnelsystemet

Det er anslått at kjøretøyet som brenner befinner seg rundt 3,5 kilometer inne i tunnelløpet.

Totalt er det 82 personer som arbeider i de ulike tunnelløpene på Follobanen. 17 av dem er evakuert fra selve tunnelløpet der kjøretøyet tok fyr, opplyser Gulbrandsen.

Det skal være rapporter om at det er et arbeidskjøretøy som har tatt fyr, sier han..

– Hva vet dere om selve brannen?

– Selve brannen vet vi ikke så mye om ennå. Brannvesenet er på vei innover i tunnelløpet. Kjøretøyet står flere kilometer inn i tunnelen, så per nå vet vi lite om omfanget av brannen, sier operasjonsleder Gulbrandsen.

Til NTB sier operasjonslederen at det kan dreie seg om kun en liten røykutvikling, men at evakueringen er et resultat av sikkerhetsrutiner og protokoller.