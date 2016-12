Etter mange år i London vil modellbyrået Vibe Internasjonal nå satse i Norge. Grunnlegger Lilian Kristensen har som hovedfokus å rekruttere modeller med flerkulturell bakgrunn.

Lilian Kristensen startet modellbyrå i 2007 før hun flyttet til England i 2010. Foto: Espen alexander Shultz Andersen

– Det er altfor lite etnisk mangfold i bransjen. Hvorfor skal det alltid være et flertall av hvite på catwalkene? Kan det ikke være «fifty-fifty», spør Kristensen.

– Jeg forstår at det er risikabelt å satse på noe nytt og at det kan gå på bekostning av en rolle man har. Likevel er dette noe jeg vil fortsette å kjempe for. Jeg skulle ønske at man på sikt kan se endringer og mer åpenhet. Det vil vi ikke tape noe på.

Disse bestemmer

Motebladene velger modeller når de selv står for fotografering til forsider. Utover det, er det reklamebyråer og deres kunder som sitter med makten.

Redaktør i Elle, Signy Fardal mener bransjen har en utfordring når det gjelder bruk av etnisk mangfold, men at identifiseringsfaktoren spiller en viktig rolle.

Elle-redaktør Signy Fardal mener at det ikke er noe grunn til å frykte systematisk diskriminering. Foto: Nicholas Cronard

– Selv om vi er mange etniske grupper i dette landet som alle er like norske, er det nok flest som identifiserer seg med den skandinaviske «looken», sier hun.

– Betyr det at det ikke er marked for mangfold?

– Jeg vil absolutt tro at det er marked for det. Det er heller ikke slik at vi velger bort modeller på grunn av etnisitet.

– Vi prøver å velge modeller som passer best for konseptet eller temaet vi skriver om. Men vi og mange andre kunne sikkert ha mer fokus på dette, slik at vi på sikt kan si at neste år planlegger vi fire forsider med multikulturelle modeller.

Les også: Trodde det var noe galt med meg

Folk identifiserer seg med folk

– Selv om vi bor i Europa og bør ta hensyn til det europeiske markedet, har verden endret seg slik at det er mange etniske grupper som alle representerer Norge, mener Lilian Kristensen.

– Det jeg kan gjøre er å gi det beste utgangspunktet til alle modellene uavhengig av etnisitet, men bransjen er nødt til å gi de en sjanse. Man er ikke «supreme» fordi man er hvit. Selv identifiserer jeg meg først og fremst med mennesker, det trenger ikke å være mennesker som er hvite bare fordi jeg er hvit.

Model: Sonja Lefever håper flere vil satse på etnisk mangold i motebransjen. Foto: Alexander Schultz

I seks måneder har modell Sonja Lefever vært en del av flere byråer uten å få noen jobber. Ikke fikk hun skrive under noe arbeidskontrakt heller.

– Jeg ble fortalt at jeg var for spesiell. At jeg mest sannsynlig aldri kom til å bli brukt på noen catwalk. Jeg ble sjokkert da Lilian sa at jeg har stort potensial, siden har ting begynt å skje, sier Lefever.

– Jeg tenker at det er modig å satse på mangfold.