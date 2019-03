Meslingetilfelle påvist i Oslo

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding mandag kveld.

Personen som er smittet har oppholdt seg både på legevakten i Storgata i Oslo tirsdag 12. mars mellom klokken 10 og klokken 17, og var dagen etter på konsert på Parkteatret.

Oslo kommune advarer om at personer som har oppholdt seg på de samme stedene kan være utsatt for smitte:

– Helseetaten i Oslo kommune oppfordrer personer som ikke er beskyttet mot meslinger, og som har oppholdt seg på Legevakten eller Parkteatret på de aktuelle tidspunkter, om å kontakte lege dersom de utvikler symptomer på meslinger, opplyser Oslo kommune.

Uklart hvor smitten har skjedd

– I Oslo er meslinger sjeldent. Generelt har man bare noe få tilfeller i året sier smittevernoverlege Tore Steen til NRK.

Steen opplyser at meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi har, og at uvaksinerte personer, eller personer som ikke har hatt sykdommen, er utsatt for smitte.

– Problemet med meslinger er at det starter som en forkjølelse, så etter noen dager så får man et kraftig utslett som brer seg utover kroppen. Da er det lett å stille diagnosen, men i den første fasen er meslinger vanskelig å oppdage, sier Steen.

Det er fortsatt uklart hvordan smitten har skjedd.

– Det viktigste er at vi ønsker å forhindre det skal spre seg videre.

Steen oppfordrer folk til å være oppmerksomme og ta tidlig kontakt med lege om å de merker symptomer på meslinger.