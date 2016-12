– Vi øker patruljeringen på steder hvor det samles store folkemengder, dette gjelder også julemarkedet i Spikersuppa, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo-politiet.

Hun understreker at det ikke er konkrete trusler som ligger til grunn for den økte sikkerheten.

Politiet øker sikkerheten på julemarkeder også i flere europeiske land. I den tsjekkiske hovedstaden Praha patruljerer politiet på julemarkedet i gamlebyen med skuddsikker vest og bevæpning, og politiet i København melder at de skjerper tilstedeværelsen.

– Sikkerheten er viktig generelt sett for et slikt arrangement som her, og vi har god dialog med politiet. Men det er ingen grunn til bekymring nå, sier Aasmund Lund som arrangerer julemarked i Spikersuppa på Karl Johan i år.

Mer synlig politi i gatene

– Vi forholder oss som vanlig til de trusselvurderingene som blir gjort av PST, de gjør fortløpende vurderinger av det som har skjedd og om det påvirker trusselbildet i Norge. De bestemmer hvilke ekstra tiltak som må iverksettes, sier Sylju til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyste tirsdag formiddag at de ikke har informasjon som knytter angrepet i Berlin til Norge. Trusselbildet vurderes ikke å være endret som følge av angrepet.

Sylju i Oslo-politiet sier de likevel har iverksatt en del tiltak, men ønsker ikke å gå i detalj på hva dette innebærer.

– Men politiet har økt fokus, årvåkenhet og økt patruljering. Spesielt der det er store folkemengder. Folk vil merke mer synlig politi i gatene, sier Sylju.

NRK har vært i kontakt politiet på Oslo lufthavn, som sier de ikke iverksetter ekstra sikkerhetstiltak.

Tolv drept i Berlin

Tolv personer er bekreftet drept etter at en lastebil kjørte inn i folkemengden på julemarkedet i Berlin mandag kveld.

Det var først uvisst om det dreide seg om en ulykke eller et angrep, men tysk politi opplyste sent mandag kveld at det trolig var et angrep. Politiet har pågrepet en mann som ifølge tyske medier kom til Tyskland som flyktning i februar.