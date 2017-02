Mener steinerskole bryter loven

Etter at skolegang for seksåringer ble innført i 1996 har de fleste førsteklassinger ved Steinerskolen på Nesodden fått undervisning i barnehagen. Nå mener Utdanningsdirektoratet at opplegget ikke er godt nok. Fra og med neste uke må elevene begynne på vanlig skole.

– Bryter loven

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Bente Barton Dahlberg Foto: Tommy Normann/Utdanningsdirektoratet

– Vår vurdering er at dette er meget alvorlig. Det innebærer at skolen og styret ikke vet om elevene får den undervisningen de har krav på, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Bente Barton Dahlberg til Dagsavisen.

Direktoratet gjennomførte et tilsyn ved skolen i fjor høst, og konkluderte med at skolens organisering av undervisningen bryter Friskoleloven i «alvorlig grad».

– Vi er rett og slett usikre på om det faglige og det psykososiale miljøet holder mål; om barna får undervisningen de har krav på fra kvalifiserte lærere og om de har det trygt og godt på skolen, sier Dahlberg.

Flytter elevene

Daglig leder ved Rudolf Steinerskolen Nesodden Ida Tálos. Foto: Odd Iversen/NRK

Daglig leder ved Rudolf Steinerskolen Nesodden Ida Tálos skriver til Dagsavisen at de mener seksåringenes tilbud har vært godt nok, men at de nå har valgt å flytte alle førsteklassingene til ordinær steinerskole.

– Vi ønsker nå å gi et helhetlig tilbud til hele trinnet, samtidig som vi på en forsvarlig måte sikrer å oppfylle alle krav fra Utdanningsdirektoratet, skriver Tálos.

Elevene får undervisning på skolen fra neste uke.