Mener regjeringen svikter ofre for menneskehandel

I mai ble «Vivian» (35) fra Nigeria kastet ut. NRK fortalte i fjor om hvordan hun rømte fra tvangsprostitusjon og anmeldte bakmennene sine. Med da politiet henla saken hennes, røk også muligheten til å bli i Norge.

Problemstillingen er vel kjent for de folkevalgte. Derfor vedtok Stortinget i 2015 at regjeringen måtte se på muligheten til at flere ofre for menneskehandel får bli i Norge.

I juni kom omsider regjeringens forslag til nye oppholdsregler. Det møtes med ramsalt kritikk av dem som jobber tettest på ofre for menneskehandel.

– En hån

– Forslaget er en hån mot dem som har blitt utnyttet på det groveste i Norge, sier Mildrid Mikkelsen, leder for organisasjonen ROSA, som jobber med tvangsprostituerte i Oslo.

Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA-prosjektet, er svært bekymret for sikkerheten til menneskehandelofre som sendes ut av Norge. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hun mener forslaget ikke vil ha noen praktiske konsekvenser, og i tillegg inneholder flere motsetninger:

Det står innledningsvis at forslaget gir «en utvidelse» av adgangen til å gi oppholdstillatelse». Men senere slås det fast at «det ikke bør gjøres endringer i terskelen for opphold i menneskehandelssaker».

Og selv om Stortingets ba om nye regler, konkluderer forslaget med at dagens regler «ivaretar ofre for menneskehandel på en god måte.»

Dette provoserer Mikkelsen.

– Dagens regelverk gjør at ofre kastes ut, fanges av bakmenn og resirkuleres inn i tvangsprostitusjon. De ringer oss, er helt fortvilet og forteller at de nå har det verre enn før, sier hun.

ROSA har snakket med «Vivian» på telefonen en gang etter at hun ble kastet ut. Da var hun fortvilet og redd, og fryktet at bakmennene ville finne henne. Siden har de ikke hørt noe.

VONDE DRØMMER: «Vivian» har mareritt om mannen som holdt henne fanget og tror han følger med på hvor hun oppholder seg. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Vil ha opphold på humanitært grunnlag

Endringen regjeringen foreslår er at ofre kan få opphold etter å ha forklart seg for politiet – selv om saken henlegges.

I dag må ofre vitne i retten mot bakmennene sine for å være sikret varig opphold. Men nesten alle sakene henlegges av politiet. Dermed får ofrene ikke muligheten til å vitne, og blir i stedet kastet ut.

Røde Kors mener det regjeringen ikke går langt nok. Årsaken er at mange er redde for bakmenn, har dårlig helse eller traumer som gjør at de ikke er i stand til å anmelde.

HJELPER OFRENE: Kristofer Rees koordinerer Røde Kors' arbeid «Rett til å bli sett», som identifiserer og bistår ofre for menneskehandel i Oslo-området. Foto: Røde Kors

– Opphold i Norge bør ikke være betinget av om ofre samarbeider med politiet. De bør kunne få bli på humanitært grunnlag, sier koordinator Kristofer Rees.

– Vi har et ansvar

Også Frelsesarmeen er skuffet over regjeringens forslag.

– Dette er for tynt og lett. Mennesker utsettes for grov utnyttelse i Norge. Da har vi et ansvar for å ta vare på dem, sier Petra Brooke, koordinator for organisasjonens arbeid mot moderne slaveri.

Frelsesarmeen tilbyr mat og husly til menn som har rømt fra tvangsarbeid. Nå bor det tre personer i bosenteret som har hemmelig adresse.

Statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp) i Justisdepartementet forsvarer høringsforslaget.

– Hensikten med forslaget er å gjøre regelverket klarere og mer forutsigbart for både søkere, hjelpeapparat og utlendingsforvaltningen. Dette vil kunne bidra til å gi ofrene økt trygghet til å samarbeide med politiet. Det kan dermed øke sannsynligheten for at bakpersoner blir straffet, sier han.

Vil senke terskelen

Kirkens Bymisjon kritiserer regjeringen for at ofre må samarbeide med politiet for å kunne få beskyttelse i Norge.

KRITISK: Olav Lægdene er leder ved Nadheim, som drives av Kirkens Bymisjon. Foto: Anders Fehn / NRK

– Skal vi identifisere flere ofre for menneskehandel, trenger de visshet om at de kan bli beskyttet. Da må man senke terskelen for å få opphold, og det gjør ikke regjeringens forslag, sier Olav Lægdene fra organisasjonen.

Sivertsen svarer på kritikken:

– Det er viktig å understreke at dette forslaget vil omfatte få personer. I 2017 og 2018 behandlet UDI totalt 40 asylsøknader der søkeren var identifisert som et mulig offer for menneskehandel.

