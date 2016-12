Mener Mortensrud er glemt av politikerne

– Mortensrud er et veldig fint sted, men det siste året har det vært en negativ utvikling. Mange ungdommer har blitt rekruttert til rusmiljøer, sier Adel Khan Farooq.

Forfatteren og dokumentarfilmskaperen har selv bodd på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, største deler av livet. Nå er han bekymret for ungdommene som vokser opp her.

– Mange ungdom bruker senteret og T-banestasjonen som et slags knutepunkt for å møte potensielle klienter som de skal selge narkotika til. Dette er barn ned i 13-årsalderen, som har begynt å selge narkotika og slåss helt åpenlyst, sier han.

Khan Farooq understreker at lokalsamfunnet gjør mye for Mortensrud, men at politikerne må ta ansvaret sitt.

– Det er lett å skylde på foreldrene, men jeg tenker at vi som samfunn har sviktet dem litt.

– Ungdommene sier «hallo, se på oss, vi trenger litt hjelp». De sier det ikke med ord, men med sine negative handlinger, sier forfatteren.

Mener noen få ødelegger

Bydel Søndre Nordstrand er den bydelen i Oslo med størst minoritetsbefolkning i forhold til innbyggertall, over halvparten har flerkulturell bakgrunn. Hver tredje innbygger i Søndre Nordstrand er under 20 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

De siste årene har det vært mange negative nyheter fra Mortensrud, både gjengslagsmål, skolebrann, bilbrann og narkotikasalg.

Men mange av ungdommene som bor her er opptatt av at det egentlig er flott å vokse opp på Mortensrud. Det er noen få som ødelegger.

– Vi er veldig mange ungdommer som ikke slåss. Det er bare en liten gruppe som holder på sånn, men det er de som kommer på nyhetene. Det syntes jeg egentlig er ganske dårlig, sier Ishan Sharma, fra Lofsrud skole.

Både han og venninnen Adina Antonsen er enig med Farooq som mener Mortensrud er glemt. De ønsker seg både ny flerbrukshall og andre tilbud, slik at de ikke blir hengende på kjøpesenteret.

– Vi trenger steder der vi ungdom kan være, sier Antonsen.

– Vi tre har aldri slåss eller vært med på sånt, men folk har fordommer mot oss fordi vi er fra Mortensrud, sier Ishan Sharma (t.h). I midten sitter Adina Antonsen og til venstre Ismail Ali. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Mortensrud er førsteprioritet

Leder for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand Shahbaz Tariq (Ap) er enig i at det trengs flere tilbud til ungdom. Han sier at det kommer i forbindelse med at det bygges ny barneskole som skal stå ferdig i 2020.

– Det er ikke slik at vi har glemt Mortensrud. Vi fra bydelsutvalget har mast siden 2008, men vi er bare en høringsinstans, sier Tariq.

Han sier de har foreslått både ny flerbrukshall, flere idrettsanlegg og bibliotek på Mortensrud.

– Jeg mener vi har gjort alt vi kan, og det fortsetter vi å gjøre. Vi maser fremdeles på ethvert sted der vi kan finne tiltak som kan gjøre det bedre. Mortensrud er førsteprioritet i vår bydel, sier han.