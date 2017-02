Mener komfyrvakt skal være krav

Fire av seks dødsbranner i Oslo i fjor startet på kjøkkenet, og nær halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener komfyrvakt, som slår av komfyren om den blir for varm, bør være et krav for nye kjøkken.