Meldte seg etter knivstikking

Mannen som er siktet for drapsforsøk møtte opp på politihuset sammen med sin forsvarer. Han satt i avhør i går kveld, og blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen, ifølge politiet.

– Politiet har lett etter en navngitt gjerningsperson. I går meldte han seg, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til NRK.

Attenåringen er bosatt i Oslo og innrømmer å ha vært i området der knivstikkingen skjedde.

– Han knytter seg til åstedet og til hendelsen på det tidspunktet, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, sier Henriksbø.

18-åringens forsvarer Thomas Wyller sier til NRK at han ikke har noen kommentar å gi.

To ble skadet

Knivstikkingen skjedde på utestedet Blå ved Akerselva i Oslo natt til søndag. To personer ble skadet, og politiet sa søndag at de knytter disse to og gjerningsmannen til gjengmiljøer.

På søndag sa politiet at de hadde siktet en konkret person for drapsforsøk. De to som ble stukket ned er alvorlig skadet, men ifølge politiet er tilstanden stabil. Begge er i 20-årene.

Har gjort funn

Politiet har lett etter våpenet som ble brukt og har gjort noen funn.

– Vi har funnet gjenstander som vi tror kan knyttes til hendelsen. Vi undersøker dem og det er for tidlig å si om de kan knyttes til selve drapsforsøkene, sier Henriksbø.

Han sier at de ikke tror det var flere gjerningspersoner.

– Han er godt kjent av politiet fra tidligere, fra straffesaker og vi har også opplysninger om at han tilhører et kriminelt miljø.

– Har han vært involvert i noen kriminelle gjenger?

– Den siktede har tilknytning til et kriminelt miljø og har også tilhørighet til andre personer som er del av kriminelle miljøer, men motivet for drapsforsøkene er ikke fullstendig avklart og noe vi etterforsker. Dette vil bli et tema i avhørene av siktede, sier Henriksbø.