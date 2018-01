Melder seg ut av KrFU i protest etter varsler om trakassering

Fredag var det et ekstraordinært landsstyremøte i KrFU om håndteringen av Julia Sandstøs varsling om seksuell trakassering i partiet.

Sandstø forteller at hun opplevde å ikke bli trodd på møtet og at partiets ledelse heller ikke ville gi henne den unnskyldningen hun mener hun har krav på.

Derfor har hun valgt å melde seg ut av partiet hun har vært medlem av siden hun var tretten år.

– Jeg har blitt behandlet ekstremt dårlig. Derfor melder jeg meg ut av partiet i protest. Jeg kan ikke være medlem av et parti som ikke tar varslernes side. KrF er ikke lenger mitt parti, sier Sandstø til NRK.

Var 16 da trakasseringen startet

Julia Sandstø sto fram i Aftenposten i desember og fortalte at hun varslet to KrFU-ledere flere ganger om at hun ble trakassert og forfulgt av en betraktelig eldre KrFU-politiker.

Dette skal ha startet da hun var 16 år.

Etter å ha takket ja til et møte på KrF-kontoret etter varslingen, skal hun ha blitt skjelt ut av en partifelle i forkant av møtet, ifølge avisen. På dagens møte krevde Sandstø en unnskylding fra partiet.

– Først i etterkant av møtet sendte Martine Tønnesen meg en melding om at de nå har sjekket hva seksuell trakassering er, og at de tok feil. Urovekkende at de kom til den konklusjonen to år etterpå, sier Sandstø.

Hun sier til NRK at mannen fortsatt har en stilling i KRF.

– Møtet var verre enn trakasseringen

På møtet var det rundt 30 medlemmer til stede fra landsstyret til KrFU. Det var også en nøytral tredjepart på møtet.

– Det hele føltes som en rettssak. Jeg måtte bevise at jeg ble trakassert og at jeg hadde det vanskelig. Det var veldig tøft for meg. Møtet var nesten verre enn selve trakasseringen, sier Sandstø.

– Opplevde møtet som åpent og ærlig

NRK har gjentatte ganger vært i dialog med KrFU, som viser til et svar de har lagt ut på sine nettsider:

«KrFU har i dag hatt landsstyremøte, dette var første gangen vi fikk til en dialog med alle involverte parter. Vi har gått igjennom håndteringen av Sandstø-saken fra to år tilbake og frem til i dag.

KrFU-leder, Martine Tønnessen beskriver møtet med følgende:

– Jeg har opplevd dette som et åpent og ærlig møte om en vanskelig sak. Seksuell trakassering skal ikke skje i vår organisasjon, og vi beklager at Julia Sandstø har vært utsatt for dette.

– Vi vil fortsette å jobbe med å forbedre våre retningslinjer og andre tiltak for å hindre at dette skjer igjen.»

Leder i KrFU, Martine Tønnessen, sier hun er lei for at Julia Sandstø har vært utsatt for seksuell trakassering. Foto: Mathilde Pettersen

Overrasket

Julia Sandstø har en ganske annen oppfatning av møtet, og forteller at hun følte seg svært presset. På et tidspunkt knakk hun sammen og gråt kraftig.

Frem til nå har hun vært vara til sentralstyret i KrFU og gruppeleder i Vestby kommune. Før det, var hun fylkesleder for KrFU Akershus.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg trodde aldri at dette skulle bli utfallet av denne saken, sier hun til NRK.