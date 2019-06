Med denne kan du kjøre gratis i bomringen til neste år

De lette elektriske varebilene bør få minst tre års fritak fra betaling i bomstasjonene i og rundt hovedstaden, vedtok fylkespolitikerne i Akershus mandag.

–Vi mener det er riktig med noen ekstra gulrøtter for at flere skal ta i bruk elektriske varebiler, sier Solveig Schytz som er venstrepolitiker og leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Fritaket fra bomavgifter skal stimulere flere til å kjøre batterielektriske varebiler, sier Akershus-politiker Solveig Schytz (V). Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det handler om å få ned utslippene særlig i bysentrum der mange forurensende varebiler kjører varetransport i dag. Andelen elektriske varebiler er i dag veldig lav sammenlignet med andre elbiler, legger hun til.

Bilselgerne gnir seg i hendene

Det er varebilene på inntil 3,5 tonn med grønne skilter, to seter og kasseformet lasterom som vil nyte godt av bomfritaket.

– Det er jo en stor fordel for håndverkerne. Da har de enda en grunn til å handle elektrisk, konstaterer bilselger Ole Johnny Aas.

Han jobber hos bilforhandler Birger N. Haug i Oslo, og smiler fornøyd når han får høre om gulrota fra Akershus-politikerne. Dette vil lokke mange firmaer tror han.

– For firmaer som kjører i byen så kan bomkostnadene per varebil nå komme opp i fem-seks tusen kroner i måneden. Det dekker mer enn drifta på en elektrisk varebil, sier han

Tror ikke mange vil velge el-varebil

Også Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) tror bomfritaket kan lokke vanlige kunder.

– Det er mulig at enkelte vil velge å spekulere i å skaffe elektrisk varebil for å slippe unna betaling av bompenger, sier direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen.

Han tror likevel ikke dette vil gjelde mange.

– Dette skyldes i hovedsak at elvarebiler med rekkevidde og motorkraft som gjør dem praktiske å benytte, gjerne er langt dyrere enn diesel- og bensinmodellene, sier han.

Oslos bystyre vil ventelig vedta samme forslag i sitt møte onsdag. Dermed ligger alt til rette for at fritaket for de elektriske varebilene blir innført i bomstasjonene i hovedstaden fra mars neste år.

Lett varebil med lasterom og to seter skal slippe gratis gjennom bomstasjonene i hovedstaden. Sjøl vanlige privatkunder kan blir fristet til å skaffe seg en slik en, tror bilselger Ole Johnny Aas. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Andre elbiler må betale

Fra første juni måtte vanlige elbiler begynne å betale i Oslos bomstasjoner, selv om prisen er langt billigere enn for bensin- og dieselbiler. Elbilene må også ut med rushtidsavgift.

Nå koster det 8 kroner i bomringen for elbiler med brikke i rushtida og 10 kroner for elbiler uten brikke.

Neste år vil bomtakstene for elbilene bli skrudd ytterligere opp og vil bli på omtrent halvparten av takstene for biler som går på fossilt drivstoff.

Det er ingen begrensninger for hvem som kan kjøre varebilene med grønne skilter. Bomfritaket gjør at vanlige privatkunder også kan bli interessert, tror bilselgeren hos Birger N. Haug. I hvert fall når bomprisene for andre typer elbiler skal stige.