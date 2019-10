Masseslagsmål på Stovner - kan ha blitt avfyrt skudd

– Flere har hørt et høyt smell, sier operasjonsleder Tore Solberg til NRK.

Det er foreløpig usikkert om det er snakk om skudd eller om det er andre gjenstander som er slått mot noe. Politiet har sperret av et området for å lete etter prosjektil og tomhylser. Etter å ha snakket med vitner, mistenker politiet at det kan være avfyrt to skudd.

10-20 personer i slåsskamp

Politiet fikk melding om slagsmål rett ved Stovner videregående like før klokken 13. Det har blitt brukt slagvåpen og hammer i slagsmålet. De involverte er trolig i 18-19-årsalderen, men politiet vet ikke om noen av de involverte er elever ved skolen.

Slåsskampen skjedde omtrent da skoledagen for elevene ved Stovner videregående var over forteller rektor ved skolen, Terje Wold.

– Alle dro hjem litt før klokken 13 på grunn av et møte på skolen mellom lærerne, sier Wold.

Forsvant i biler

De involverte i slåsskampen forlot stedet i biler før politiet fikk tatt kontroll med dem.

Politiet har fått flere bilnumre fra vitner og søker når etter flere biler og involverte.

– Vi har stoppet to biler. En i området og en sør for Ryen, sier Solberg.

De sjekker nå om disse har vært involvert i masseslagsmålet.

VED SKOLESLUTT: Rektor Terje Wold vil ikke si noe mer før han og skolen får bedre oversikt over situasjonen, men sier til NRK at elevene ble ferdige med skoledagen tidlig på grunn av et møte med lærerne i ettermiddag. Foto: Birgitte Wold Ingebrigtsen / NRK