Marias søster kunne fortsatt vært i live hvis hun hadde brukt bilbelte

Lillesøsteren til Maria Ellefsen var én av 427 personer som døde i bilulykker i Norge mellom 2013 og 2017. 136 av disse, nesten én av tre, brukte ikke bilbelte, ifølge en fersk rapport fra Statens vegvesen.

– Hun var ikke en som kjørte veldig fort eller noen råner, men hun var glad i å kjøre turer og høre på musikk i bilen.

Maria Tellefsen forteller om lillesøsteren Camilla (21), en motorinteressert jente som var nesten ferdig utdannet biloppretter da hun natt til 16. august i 2015 skulle kjøre fra Søgne hjem til Kristiansand.

Maria Tellefsen mistet lillesøsteren Camilla Thomassen (venstre) etter at 21-åringen krasjet uten bilbelte på. Foto: Privat

Det regnet kraftig den kvelden, og ifølge ulykkesrapporten fikk trolig Camillas bil vannplaning. En stein sprengte dekket på venstre forhjul. Det utløste kollisjonsputene i døra og rattet. Camilla kunne ikke lenger se hvor hun kjørte. Da de tre andre hjulene plutselig fikk grep igjen vrengte bilen mot høyre, av veien og inn i en fjellvegg i 60–75 kilometer i timen.

Camilla var edru og kjørte ikke over fartsgrensen, men hun hadde ikke på seg bilbeltet. Det ble skjebnesvangert.

– Da hun krasja hadde hun ingen airbag som tok henne imot heller, for den var allerede utløst. Det var bare henne og frontruta som møttes, sier Maria.

Bilen til Camilla Thomassen traff en fjellvegg ved Langenesveien på Søgne i 60–75 kilometer i timen. Hadde hun hatt på seg bilbelte, hadde hun trolig overlevd ulykken. Foto: Privat

– Camilla var mitt solskinn i livet, hun var en kjempegod, livsglad jente. Jeg var så utrolig frustrert og sinna over at det var så lite som skulle til for at jeg fortsatt kunne hatt lillesøsteren min hos meg.

Forskjellen på liv og død

99 prosent av alle som kjører på landeveier i Norge bruker bilbelte. I tettbygde strøk ligger andelen på 94 prosent. Oslo har den laveste andelen blant landets byer, med 91 prosent som bruker beltet, ifølge rapporten.

Bildet viser skadene på en bjelke når et hode treffer. Personen brukte ikke bilbelte og døde. Foto: Norsk Luftambulanse / Statens vegvesen

Statens vegvesen kjører stadig kampanjer på TV og har utallige skilt langs norske veier for å øke oppmerksomheten rundt beltebruk og utviklingen er positiv, men til tross for innsatsen gjenstår det likevel en liten andel trafikanter som ikke tar på seg bilbelte.

Kjell Seim, seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region Øst, forteller at i enkelte ungdomsmiljøer kaller de bilbelte for «pysestroppen». Foto: Roar Berntsen / NRK

– Det er en hard kjerne som vi ikke når fram til. De lar seg ikke skremme av statistikken og hører ikke på fornuft, forteller Kjell Seim, seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region Øst.

Han sier at de fleste som ikke har brukt bilbelte i de alvorligste ulykkene enten har vært beruset, på rømmen etter et biltyveri eller har kjørt i svært høy fart.

Farlig også for andre

Det er ikke bare en selv det kan gå utover om man velger å ikke ta på seg bilbelte.

– Hvis du sitter bak og ikke bruker belte kan du knuse de som sitter foran. Man har enorm vekt mot setene foran i et sammenstøt. Det kan bety at du tar livet av vennene dine, sier Seim.

Bildet er fra en lastebilulykke hvor det var satt i en såkalt blindplugg. Føreren fikk det stille mens han kjørte, dette kostet han livet. Foto: Statens vegvesen

– Hva skal til for å få de siste prosentene til å bruke bilbelte?

– Vi tror det er nødvendig med kontroller på de riktige stedene på det rette tidspunktene. Og så har teknologien hjulpet oss. Bilene hyler og piper nå hvis du ikke tar på deg belte, avslutter han.

Riktig beltebruk

Det er ikke bare viktig å ta på seg bilbeltet. Det spiller også en rolle hvordan du bruker det.

– Beltet skal ligge tett inntil kroppen og langt ned på hofta. Så enkelt er det, sier Trond Boye-Hansen, ulykkesgransker og tidligere ambulansesjåfør.

Men likevel er det flere som bruker bilbeltet feil, og Boye-Hansen nevner flere uriktige måter å bruke et bilbelte på og hvilke skader det kan føre til.

Nedskrudd seterygg slik at beltet ikke ligger inntil brystkassa. Kan føre til massive ribbeinsbrudd og punkterte lunger.

Tverrbeltet liggende oppe på magen. Store innvendige skader i buken, på tarm, milt og lever. Har ført til alvorlige skader, og noen dødsfall.

Beltet under armen. Stort trykk på buken, skader på brystkassa, brystbein- og ribbeinsbrudd.

Vipper diagonalbeltet bak ryggen, så du kun bruker tverrbeltet. Man blir kastet fremover og kan få massive skader i buken.

Tjukke klær som beltet blir liggende over.